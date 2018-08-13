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Бешеный кот напал на детей под Харьковом

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Бешеный кот напал на детей под Харьковом
Бешеный кот напал на детей под Харьковом / Фото из открытых источников

"Бешенство" – страшный диагноз установили у уличного кота, который покусал троих детей. Пострадавших срочно госпитализировали в Харьковскую областную детскую клиническую больницу и уже проводят курс профилактических прививок против бешенства.

Об этом сообщили в информационном агентстве "Укринформ" со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.

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Нападение животного состоялось в поселке Пересечное Дергачевского района Харьковской области. Специалисты лабораторного центра оперативно провели анализы и обнаружили бешенство у бездомного кота, который нанес повреждения трем детям. По информации работников лаборатории, первый случай укуса ребенка при попытке погладить этого кота зарегистрирован еще седьмого августа.

При проведении обходов по дворам обнаружено еще двух детей, которые при аналогичных обстоятельствах в тот же день пострадали от этого кота. Больное животное пришлось изолировать и умертвить. Проводятся противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия,
– добавили в центре.

Официально по состоянию на 13 августа в Харьковской области зарегистрировано 67 случаев бешенства животных, среди которых больше всего – именно у кошек. Речь идет о 35 случаяхх. Тогда как у собак – только 20. В 2018 году от укусов больных животных пострадали 128 жителей региона.

Напомним, на прошлой неделе на одной улице Харькова – Колосистая – зафиксировано два случая с нападением бешеных животных. От укусов пострадало три человека.

Теги: Новости Украины мир животных Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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