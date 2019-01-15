"Бешикташ" вместо Коноплянки может купить таланта с чемпионата Украины

Турецкий "Бешикташ" заинтересован в приобретении полузащитника львовских "Карпат" Хорхе Карраскаля. Стамбульский клуб уже давно следит за колумбийцем.

Об интересе "орлов" к игроку львовских "Карпат" сообщает издание Futbol Arena.

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Издание отмечает, что Карраскаля в Колумбии считают "новым Неймаром". "Бешикташ", который первую половину турецкой Суперлиги закончил только на 7 месте, стремится приобрести талантливого футболиста зимой.

Скорее всего, туркам придется бороться за Хорхе с аргентинским "Ривер Плейтом", который ищет усиления атакующей линии команды. Среди возможных вариантов именно полузащитник "львов".

Добавим, что ранее сообщалось об интересе "Бешикташа" к украинскому полузащитнику "Шальке" Евгению Коноплянке. Также в услугах Коноплянки заинтересован и стамбульский "Фенербахче".

20-летний Карраскаль в текущем сезоне провел 18 матчей в составе львовского клуба, в которых сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt, что специализируется на футбольных трансферах, оценивает хавбека в 2 млн евро. Контракт футболиста с "Карпатами" истекает летом 2022-го.

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