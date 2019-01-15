22:00
15 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Движение "Геи за Путина" подбирается к телу кумира. Т-34 – "новые" русские танки
      Вєсті Кремля
      21:19, 14 января
      Вести.UA: Полезные сигареты от "Народного фронта". Кто поджег лавру
      Вєсті.UA
      21:33, сегодня
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT

      "Бешикташ" вместо Коноплянки может купить таланта с чемпионата Украины

      28 Читати новину українською
      Бешикташ хочет купить Карраскаля
      Бешикташ хочет купить Карраскаля / fckarpaty.com

      Турецкий "Бешикташ" заинтересован в приобретении полузащитника львовских "Карпат" Хорхе Карраскаля. Стамбульский клуб уже давно следит за колумбийцем.

      Об интересе "орлов" к игроку львовских "Карпат" сообщает издание Futbol Arena.

      Читайте также: Новорожденный сын и красивая жена: что постит в Instagram новичок "Динамо" Фран Соль

      Издание отмечает, что Карраскаля в Колумбии считают "новым Неймаром". "Бешикташ", который первую половину турецкой Суперлиги закончил только на 7 месте, стремится приобрести талантливого футболиста зимой.

      Скорее всего, туркам придется бороться за Хорхе с аргентинским "Ривер Плейтом", который ищет усиления атакующей линии команды. Среди возможных вариантов именно полузащитник "львов".

      Добавим, что ранее сообщалось об интересе "Бешикташа" к украинскому полузащитнику "Шальке" Евгению Коноплянке. Также в услугах Коноплянки заинтересован и стамбульский "Фенербахче".

      20-летний Карраскаль в текущем сезоне провел 18 матчей в составе львовского клуба, в которых сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt, что специализируется на футбольных трансферах, оценивает хавбека в 2 млн евро. Контракт футболиста с "Карпатами" истекает летом 2022-го.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол ФК Карпаты Трансферы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      "Васку да Гама" в первом матче победил "Коритибу"
       2 июня 2011 , 20:27
      Гонки: Бруно Сенна перебрался в гонки на выносливость
       6 февраля 2013 , 09:53
      "Валенсия" готовит грандиозную трансферную кампанию, "Атлетико" нужен лидер "Лацио"
       16 января 2014 , 09:00
      "Барселону" могут исключить из Примеры
       8 октября 2014 , 13:36
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук