Беспилотные грузовики Tesla доставили первый товар

Беспилотные грузовики Tesla Semi выполнили первую доставку груза. О запуске таких грузовиков в компании говорили еще в ноябре прошлого года.

Об этом сказал основатель компании Илон Маск в своем Instagram.

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Маск также опубликовал фото двух беспилотных грузовиков, которые успешно перевезли товар – аккумуляторные батареи, с завода Gigafactory (штат Невада), на фабрику по производству электромобилей Tesla, расположенную в Калифорнии.

Что такеTesla Semi? Это грузовик, оснащенный четырьмя электромоторами, которые позволяют ему разгоняться до 96 километров в час за пять секунд. При полной загрузке с 36-тонным прицепом машина сможет достигать этой же скорости за 20 секунд. На одной зарядке грузовик может преодолеть до 805 километров.