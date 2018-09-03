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Беспилотный автомобиль от Apple попал в ДТП: детали

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Lexus 450h от Apple попал в ДТП
Lexus 450h от Apple попал в ДТП / appleinsider

Первый автомобиль компании Apple на автопилоте, который разработчики тестируют на дорогах Калифорнии, попал в ДТП. Этот случай стал первым публичным признанием в том, что компания из Купертино действительно активно работает над автопилотом.

Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на Управление автотранспорта штата.

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Инцидент, по данным официального сайта Управления автотранспорта Калифорнии, произошел 24 августа и, к счастью для Apple, его виновником оказался водитель Nissan Leaf. Именно он въехал в Lexus 450h, который двигался на автопилоте с около 15 километров в час, когда тот планировал завершить маневр.

Несмотря на то что каждый из более чем 60 автомобилей Apple оснащен системой датчиков слежения и оценки ситуации на дороге, работающих в режиме реального времени, на водительском кресле обязательно сидит водитель. На нем лежит обязанность перехватить управление в случае нештатных ситуаций.

Поскольку ДТП с участием Lexus 450h от Apple обошлась без жертв, проекту компании не грозит заморозка, которуй в свое время подвергся Uber. Как стало известно этой весной, один из автомобилей Uber насмерть сбил велосипедиста, а компания потеряла права тестировать автопилот.

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Теги: Техно Авто Apple Новости США Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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