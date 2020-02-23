Бесплатная каша и фото с "зелеными человечками": в аннексированном Крыму праздновали 23 февраля

В то время как на материковой Украине уже шестой год не отмечают День защитника Отечества, в Крыму устроили праздник в лучших российских традициях – с военной музыкой и полевой кашей. В Севастополе так называемые власти свезли технику и агитировали участвовать во вступлении на контракт в российские войска.

Кадеты с триколорами и с автоматами шагали по главным улицам Севастополя. Без оружия, зато в теплых куртках рядом лениво шагали "казаки" и "ополченцы".

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Всех их собирали возле монумента защитников Севастополя. Однако там на митинге вспоминали не красную армию, в честь которой возник праздник, не Вторую мировую, а аннексию Крыма. Так называемый губернатор назвал это чудом.



"Казаки" и "ополченцы"

"Без этого героизма невозможно чудо, которое произошло – воссоединение с Россией. Затем были блокпосты, потом были бессонные ночи", – заявил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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На площади Нахимова происходила неофициальная часть празднований. Дамам предлагали сфотографироваться с "зелеными человечками" в балаклавах. Те соглашались и стыдливо их обнимали.



Фото с "зелеными человечками"

За приверженность бабушек оккупационная власть боролась пищей. Их кормили бесплатной кашей и чаем. "Каша вкусная. Спасибо празднику. Спасибо военным, которые нас кормят", – заявила одна из бабушек.



Каша для бабушек

Дети же сидели возле БТР. Для этого на мероприятие оккупационная власть пригнала российскую технику. В палатке "Российская весна" восхваляли армию и рассказывали о захвате Крыма.



Набор в армию

А в соседней предусмотрительно вербовали ко вступлению на контракт в войска страны-агрессора.