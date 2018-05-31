Бесплатные VPN могут быть опасными

Если вы думаете, что используя бесплатные VPN, вы абсолютно защитили свою частную информацию, то это не так. По крайней мере в этом убеждают журналисты издания TheNextWeb, которые провели соответствующее исследование.

Об этом пишет ain.ua.

Дело в том, что провайдеры, предоставляя бесплатные услуги, компрометируют пользовательскую приватность.

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Исследование провели среди 117 самых популярных VPN-сервисов, при этом 26 из них сохраняли пользовательские логи, несмотря на маркетинговые заявления об обратном.

Журналисты изучили 3 популярные сервисы: Hotspot Shield, Hola и Betternet.

Hotspot Shield

Несмотря на то, что сервис давно присутствует на рынке, разработчики занимаются продажей трафика, записи логов и тому подобное. В распоряжении журналистов оказалась петиция, которую подали в Федеральную комиссию США по связи от имени Center for Democracy & Technology. Там говорится, что Android-клиент Hotspot Shield при запросе разрешений на работу в системе начинает собирать данные об использовании сторонних программ, передает названия беспроводных сетей, MAC и IMEI-адреса.

Hola

В 2015 году Hola "поймали" на том, что сервис сохранял данные об активности пользователей, а один из багов в его работе давал возможность удаленно запускать на компьютерах пользователей сторонний софт. Более того, он продавал доступ от имени пользователей через подозрительную схему.

Правда, сейчас Hola исправила ряд багов и внесла ясность в соглашение пользователя, однако часть проблем все еще актуальна.

Betternet

Это популярный бесплатный VPN для мобильных устройств. Он собирает по 14 треккинговых библиотек на пользователя. То есть те, кто избегают трекинга с помощью такого VPN, в результате сталкиваются с еще более подозрительной практикой, ведь их данные анализируют неизвестные лица или компании.

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Альтернатива VPN

Журналисты предлагают альтернативные варианты. Один из них – найти VPN с открытым исходным кодом: OpenVPN, Freelan или SoftEther.

Также можно попробовать использовать VPN Gate от японского университета Цукуба. Это бесплатный академический проект, поэтому данные не передаются. В соглашении четко указано, что сервис сохраняет логи.

Настроить свой VPN. Это можно сделать, используя инструменты Algo или Streisand. Здесь нужна техническая подготовка, но на помощь может прийти туториал от Lifehacker.