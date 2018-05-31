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Бесплатные VPN могут быть опасными

265 Читати новину українською
Бесплатные VPN могут быть опасными
Бесплатные VPN могут быть опасными / lifehacker.ru

Если вы думаете, что используя бесплатные VPN, вы абсолютно защитили свою частную информацию, то это не так. По крайней мере в этом убеждают журналисты издания TheNextWeb, которые провели соответствующее исследование.

Об этом пишет ain.ua.

Дело в том, что провайдеры, предоставляя бесплатные услуги, компрометируют пользовательскую приватность.

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Исследование провели среди 117 самых популярных VPN-сервисов, при этом 26 из них сохраняли пользовательские логи, несмотря на маркетинговые заявления об обратном.

Журналисты изучили 3 популярные сервисы: Hotspot Shield, Hola и Betternet.

Hotspot Shield

Несмотря на то, что сервис давно присутствует на рынке, разработчики занимаются продажей трафика, записи логов и тому подобное. В распоряжении журналистов оказалась петиция, которую подали в Федеральную комиссию США по связи от имени Center for Democracy & Technology. Там говорится, что Android-клиент Hotspot Shield при запросе разрешений на работу в системе начинает собирать данные об использовании сторонних программ, передает названия беспроводных сетей, MAC и IMEI-адреса.

Hola

В 2015 году Hola "поймали" на том, что сервис сохранял данные об активности пользователей, а один из багов в его работе давал возможность удаленно запускать на компьютерах пользователей сторонний софт. Более того, он продавал доступ от имени пользователей через подозрительную схему.

Правда, сейчас Hola исправила ряд багов и внесла ясность в соглашение пользователя, однако часть проблем все еще актуальна.

Betternet

Это популярный бесплатный VPN для мобильных устройств. Он собирает по 14 треккинговых библиотек на пользователя. То есть те, кто избегают трекинга с помощью такого VPN, в результате сталкиваются с еще более подозрительной практикой, ведь их данные анализируют неизвестные лица или компании.

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Альтернатива VPN

Журналисты предлагают альтернативные варианты. Один из них – найти VPN с открытым исходным кодом: OpenVPN, Freelan или SoftEther.

Также можно попробовать использовать VPN Gate от японского университета Цукуба. Это бесплатный академический проект, поэтому данные не передаются. В соглашении четко указано, что сервис сохраняет логи.

Настроить свой VPN. Это можно сделать, используя инструменты Algo или Streisand. Здесь нужна техническая подготовка, но на помощь может прийти туториал от Lifehacker.

Теги: Техно Интернет
Источник: 24 Канал
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