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Бесплатный концерт известного российского музыканта пытались сорвать в Киеве: видео

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В Киеве парень напал на Гребенщикова и музыкантов его группы "Аквариум" во время бесплатного концерта
В Киеве парень напал на Гребенщикова и музыкантов его группы "Аквариум" во время бесплатного концерта / "Обозреватель"

22 июня в Киеве неизвестный пытался сорвать концерт популярного российского рок-исполнителя Бориса Гребенщекова и его группы "Аквариум".

Соответствующее видео появилось в Youtube.

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На кадрах видно, как неизвестный молодой человек с плакатом прорывается на сцену. В то же время злоумышленник кричит, а потом рвет плакат, пытаясь таким образом сорвать концерт.

"Дай ему Бог прийти в себя и чувствовать себя лучше сегодня", – отреагировал на инцидент Борис Гребенщиков.

Заметим, что мероприятие проходило под открытым небом на Пейзажной аллее Киева и было бесплатным.

Неизвестный с плакатом пытался сорвать бесплатный концерт Гребенщикова в Киеве: видео

Напомним, 21 и 22 июня Борис Гребенщиков в Киеве провел два концерта с презентацией нового альбома "Время N".

Теги: Новости Украины Новости Киева Новости России Музыка LifeStyle Криминальные новости Новости культуры
Источник: 24 канал
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