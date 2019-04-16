Бесплатный концерт Поляковой и Дзидзьо: ЗЕкоманда приглашает людей 19 апреля на "Олимпийский"

Активисты выяснили, что команда кандидата в президенты Владимира Зеленского организует для людей бесплатную поездку из Кировоградской области в Киев 19 апреля на НСК "Олимпийский", где должны состояться дебаты между кандидатами.

Кроме того, желающим выдадут бесплатные билеты на концерт популярных украинских звезд, передает Гражданская сеть "Опора".

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Сообщается, что выступление артистов состоится на "Олимпийском" перед дебатами кандидатов в президенты Украины. ЗЕкоманда анонсировала, что на концерте будет выступать Ольга Полякова и Дзидзьо. (Общая стоимость билета на концерт Дзидзьо в апреле составила – 190-690 гривен, а на выступление Поляковой – 300-1750 гривен).



Анонс бесплатного концерта на "Олимпийском" в день дебатов

Активист "Опоры" пытался получить билеты, однако ему сообщили, что их пока нет и предложили оставить контактные данные. Взамен в ЗЕофисе в Кропивницком наблюдателям подтвердили, что вскоре будут распространять билеты. Представительница команды Зеленского Лика Кожа рассказала, что им скоро должны передать билеты.

ЗЕкоманда отметила, что также будет организован бесплатный подвоз желающих в Киев.

Отметим, что согласно статье "О выборах Президента Украины" запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям денег или безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерей. Такая предвыборная агитация считается подкупом избирателей.

Коротко об истории с дебатами Зеленского и Порошенко: в чем суть?

Когда по результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он уже вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".



А еще Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00. К слову, основателем клиники является друг Зеленского Андрей Пальчевский.



Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны состояться, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты обычно происходят перед голосованием – на этот раз 19 апреля.