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      Бесплодная женщина вскоре родит ребенка от трех родителей

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      32-летняя бесплодная женщина родит ребенка от трех родителей
      32-летняя бесплодная женщина родит ребенка от трех родителей / independent.co.uk

      Испанские генетики провели операцию, благодаря которой матерью станет бесплодна жительница Греции, а родителями ребенка являются три человека.

      Ученые решили, что такая процедура может не только защитить плод от ряда тяжелых генетических заболеваний, но и помочь женщинам с бесплодием.

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      Операция возможна только в том случае, когда яйцеклетка и сперматозоиды, от которых ребенок наследует генетический материал, могут слиться и начать нормальное разделение хотя бы на ранних этапах развития зародыша, говорится на сайте Университета Барселоны.

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      32-летняя бесплодная женщина родит ребенка от трех родителей

      Исследовать это явление ученым не удавалось, потому что подобные эксперименты запрещены не только в самой Испании, но и в большинстве стран Евросоюза. Возможность представилась, когда на операцию согласилась 32-летняя бесплодна женщина из Греции, а генетики заручились поддержкой правительства.

      Сейчас женщина находится на последнем триместре и ждет мальчика. Ученые начали аналогичную процедуру еще для восьми женщин. Подобный метод борьбы с бесплодием вряд ли получит широкое распространение, поскольку для него требуются высококвалифицированные специалисты и лабораторные условия.

      Как проводится такая операция?
      Во время нее специалисты извлекают ядро ​​оплодотворенной яйцеклетки, после чего переносят его в донорскую яйцеклетку с предварительно удаленным ядром. Благодаря этому получается избавиться дефектных митохондрий, заменив их аналогичными частями клетки второй матери.

      Исследователи отмечают, что несмотря на то, что они используют гаметы (половые клетки) от одного мужчины и двух женщин, ядерная ДНК будущего ребенка, от которой зависят все его черты, наследуется только от биологической матери. От яйцеклетки второй женщины остается только ее митохондриальная ДНК, содержащая 37 генов, или 1% генома (совокупность генов).

      Впервые ребенок, который был зачат тремя родителями – двумя женщинами и одним мужчиной, родился в мексиканской клинике в 2016 году. Позже аналогичную процедуру провели в одной из клиник Украины, где нет запретов на подобные генетические эксперименты.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Беременность и роды
      Источник: 24 Канал
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