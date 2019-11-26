Беспорядки в ДР Конго: люди напали на миротворцев ООН, ибо те неспособны их защитить

Жители Бени на востоке Демократической Республики Конго ворвались в здание миротворцев ООН и подожгли ратушу, есть погибшие.

Протестующие возмущены, что миссия ООН показала неспособность защитить людей после того, как 8 человек убили и 9 похитили повстанцы из группировки Союзных демократических сил – ADF. Об этом пишут в DW.

Днем ранее в той же Конго самолет упал на жилые дома: 24 погибших – фото и видео трагедии

Несколько сотен человек ворвались в помещения миротворческой миссии ООН в ДР Конго. Они пришли просить защиты и сообщить о грабежах и поджогах автомобилей.

Но делали это настолько агрессивно, что местная полиция применила оружие. Известно о как минимум двух убитых протестующих.

Encore des civils massacrés!Situation sécuritaire catastrophique à l’#Est qui risque de plonger la #RDC ds une crise institutionnelle et même de souveraineté. @SRSG_MONUSCO @fatshi13 n'est-ce pas là une gestion qui frise un aveu d’incapacité, d’incompétence et/ou de complicité? pic.twitter.com/xRUQ8ITRIp — [email protected] (@JCKibala) November 25, 2019

"Нас убивают, а миротворческая миссия же здесь, чтобы защитить нас. Так отпустите их домой – нам не нужны туристы в нашей стране", – сказал один из протестующих агентству AP, возмущаясь отсутствием действий со стороны сил ООН.

Читайте также о кровавых столкновениях в Колумбии: более 300 раненых, трое погибших – фото, видео

Группировка ADF возникло в Уганде в 1995 году. В течение только 5 последних лет его считают причастным к смерти более 1500 человек в ДР Конго.