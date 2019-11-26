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      Беспорядки в ДР Конго: люди напали на миротворцев ООН, ибо те неспособны их защитить

      7 Читати новину українською
      В ДРК напали на миротворцев за их бездействия / DPA

      Жители Бени на востоке Демократической Республики Конго ворвались в здание миротворцев ООН и подожгли ратушу, есть погибшие.

      Протестующие возмущены, что миссия ООН показала неспособность защитить людей после того, как 8 человек убили и 9 похитили повстанцы из группировки Союзных демократических сил – ADF. Об этом пишут в DW.

      Днем ранее в той же Конго самолет упал на жилые дома: 24 погибших – фото и видео трагедии

      Несколько сотен человек ворвались в помещения миротворческой миссии ООН в ДР Конго. Они пришли просить защиты и сообщить о грабежах и поджогах автомобилей.

      Но делали это настолько агрессивно, что местная полиция применила оружие. Известно о как минимум двух убитых протестующих.

      "Нас убивают, а миротворческая миссия же здесь, чтобы защитить нас. Так отпустите их домой – нам не нужны туристы в нашей стране", – сказал один из протестующих агентству AP, возмущаясь отсутствием действий со стороны сил ООН.

      Читайте также о кровавых столкновениях в Колумбии: более 300 раненых, трое погибших – фото, видео

      Группировка ADF возникло в Уганде в 1995 году. В течение только 5 последних лет его считают причастным к смерти более 1500 человек в ДР Конго.

      Соблазнительные фото Эмили Ратаковски с семейного отдыха
      25 ноября
      122
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Протесты ООН Конго Африка
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