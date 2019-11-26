Беспорядки в ДР Конго: люди напали на миротворцев ООН, ибо те неспособны их защитить
Жители Бени на востоке Демократической Республики Конго ворвались в здание миротворцев ООН и подожгли ратушу, есть погибшие.
Протестующие возмущены, что миссия ООН показала неспособность защитить людей после того, как 8 человек убили и 9 похитили повстанцы из группировки Союзных демократических сил – ADF. Об этом пишут в DW.
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Несколько сотен человек ворвались в помещения миротворческой миссии ООН в ДР Конго. Они пришли просить защиты и сообщить о грабежах и поджогах автомобилей.
Но делали это настолько агрессивно, что местная полиция применила оружие. Известно о как минимум двух убитых протестующих.
"Нас убивают, а миротворческая миссия же здесь, чтобы защитить нас. Так отпустите их домой – нам не нужны туристы в нашей стране", – сказал один из протестующих агентству AP, возмущаясь отсутствием действий со стороны сил ООН.
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Группировка ADF возникло в Уганде в 1995 году. В течение только 5 последних лет его считают причастным к смерти более 1500 человек в ДР Конго.