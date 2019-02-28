Беспрецедентные учения: Турция впервые вывела 103 корабля сразу в три моря (фото)

Турция начала масштабные военные учения Mavi Vatan-2019 ("Голубая родина-2019") в Черном, Эгейском и Средиземном морях. Сейчас там находятся 103 корабля Военно-морских сил страны. Впервые в истории Турции учения проходят в трех морях одновременно.

Среди флотилии кораблей в частности 13 фрегатов, 6 корветов, 16 штурмовых катеров, 7 подводных лодок, 7 "охотников за минами", 14 патрульных катеров. Также в учениях принимают участие беспилотники Bayraktar и ANKA и новейшие истребители F-35, пишет Anadolu.

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В учениях принимают участие 103 корабля

Отмечают, что "Голубая родина-2019" – не только название учения, но и геополитическая концепция. Она определяет политически-военный вектор Анкары на ближайшие 10 лет.

Учения демонстрируют политическую волю Анкары

"Голубая родина-2019"

Власть Турции подчеркнула, что придерживалась всех правил, чтобы реализовать такие масштабные учения – они планировались за шесть месяцев заранее в соответствии с правилами НАТО.

Продлятся учения до 8 марта.

Учения начались 27 февраля