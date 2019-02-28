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      Беспрецедентные учения: Турция впервые вывела 103 корабля сразу в три моря (фото)

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      Беспрецедентные учения: Турция впервые вывела 103 корабля сразу в три моря (фото)

      Турция начала масштабные военные учения Mavi Vatan-2019 ("Голубая родина-2019") в Черном, Эгейском и Средиземном морях. Сейчас там находятся 103 корабля Военно-морских сил страны. Впервые в истории Турции учения проходят в трех морях одновременно.

      Среди флотилии кораблей в частности 13 фрегатов, 6 корветов, 16 штурмовых катеров, 7 подводных лодок, 7 "охотников за минами", 14 патрульных катеров. Также в учениях принимают участие беспилотники Bayraktar и ANKA и новейшие истребители F-35, пишет Anadolu.

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      В учениях принимают участие 103 корабля

      Отмечают, что "Голубая родина-2019" – не только название учения, но и геополитическая концепция. Она определяет политически-военный вектор Анкары на ближайшие 10 лет.

      Учения демонстрируют политическую волю Анкары

      "Голубая родина-2019"

      Власть Турции подчеркнула, что придерживалась всех правил, чтобы реализовать такие масштабные учения – они планировались за шесть месяцев заранее в соответствии с правилами НАТО.

      Продлятся учения до 8 марта.

      Учения начались 27 февраля

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      Теги: Новости Турции Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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