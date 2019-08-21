Бессмертному нашли замену на переговорах в Минске: кто теперь будет представлять Украину

На переговорах в Трехсторонней контактной группе Украину будет представлять дипломат Валерий Гребенюк. Его назначили вместо Романа Бессмертного, которого уволили 13 августа.

О назначении Гребенюка сообщил посредник от ОБСЕ Мартин Сайдик, передает Радио Свобода.

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Сайдик отметил, что политическая группа продолжала обсуждать возможную амнистию и проведение выборов в ОРДЛО, но без результатов.

Кто такой Валерий Гребенюк?

Валерий Гребенюк был аспирантом кафедры Международного права Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. В свое время он работал консулом в США и возглавлял Консульско-правовое управление МИД Украины. При президенте Викторе Ющенко был руководителем секретариата внешней политики.

С 2008 по 2014 год работал послом в Южно-Африканской Республике, а также по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве. С 2014 года работал дипломатическим советником Службы безопасности Украины.

Почему Романа Бессмертного уволили с должности представителя Украины в ТКГ?

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Бессмертного 13 августа 2019 года. В Офисе Президента считают, что под руководством Леонида Кучмы сформируется более эффективная команда. Сам дипломат узнал о своем увольнении из СМИ, а не от президента.

Что такое Трехсторонняя контактная группа?Трехсторонняя контактная группа – это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического окончания войны на востоке Украины.



Результат работы ТКГ – минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта.



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