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      Бессмертному нашли замену на переговорах в Минске: кто теперь будет представлять Украину

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      Валерий Гребенюк и Роман Бессмертный
      Валерий Гребенюк и Роман Бессмертный / Коллаж 24 канала

      На переговорах в Трехсторонней контактной группе Украину будет представлять дипломат Валерий Гребенюк. Его назначили вместо Романа Бессмертного, которого уволили 13 августа.

      О назначении Гребенюка сообщил посредник от ОБСЕ Мартин Сайдик, передает Радио Свобода.

      К теме: Россия может возобновить горячую фазу войны на Донбассе: Бессмертный назвал причину

      Сайдик отметил, что политическая группа продолжала обсуждать возможную амнистию и проведение выборов в ОРДЛО, но без результатов.

      Кто такой Валерий Гребенюк?

      Валерий Гребенюк был аспирантом кафедры Международного права Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. В свое время он работал консулом в США и возглавлял Консульско-правовое управление МИД Украины. При президенте Викторе Ющенко был руководителем секретариата внешней политики.

      С 2008 по 2014 год работал послом в Южно-Африканской Республике, а также по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве. С 2014 года работал дипломатическим советником Службы безопасности Украины.

      Почему Романа Бессмертного уволили с должности представителя Украины в ТКГ?

      Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Бессмертного 13 августа 2019 года. В Офисе Президента считают, что под руководством Леонида Кучмы сформируется более эффективная команда. Сам дипломат узнал о своем увольнении из СМИ, а не от президента.

      Что такое Трехсторонняя контактная группа?Трехсторонняя контактная группа это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического окончания войны на востоке Украины.

      Результат работы ТКГ минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта.


      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Роман Бессмертный Минские договоренности ОБСЕ
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