15:30
6 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, сегодня
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      Бессмертные цитаты Валерия Лобановского, которому сегодня исполнилось бы 80 лет

      60 Читати новину українською
      Сегодня Валерию Лобановскому исполнилось бы 80 лет
      Сегодня Валерию Лобановскому исполнилось бы 80 лет / fcdynamo.kiev.ua

      В этот день 80 лет назад родился легендарный игрок и наставник киевского "Динамо" Валерий Лобановский, под руководством которого столичные футболисты добились крупнейших успехов в истории клуба.

      Официальный  сайт "Динамо" в день 80-летия со дня рождения великого наставника вспомнил самые яркие цитаты Метра, которые наиболее точно показывают тренерский гений Валерия Васильевича, который отдавал всего себя любимому делу.

      Читайте также: Умер Олег Базилевич: что известно о легендарном экс-игроке и тренере "Динамо"

      – Я не понимаю, как можно любить какую-то одну тактику и отмахиваться от другой. Каждая тактика хороша, если она приводит к желаемой цели. А цель всегда одна – победа!

      – Я не признаю моды. Признаю лишь то, что рационально. В частности, для нашей команды. Сегодня мы сыграем вот так, а завтра – иначе.

      – Умение рационально использовать свои физические и духовные возможности приходит только с накоплением опыта, со зрелостью.

      – За успех атаки и обороны в равной степени отвечают все полевые игроки. Кто быстрее создаст такую команду, тот раньше заглянет в будущее и получит плоды этого опережения.

      – Три заповеди тренера, который уважает себя, не услышать, не заметить, не сказать.

      – Современный футбол эволюционирует очень медленно, потому что некоторые игроки, так называемые звезды, получая огромные гонорары, которые не соответствуют уровню их мастерства, хотят, грубо говоря, эксплуатировать свой талант без попытки повышать уровень мастерства.

      – Движение – это жизнь, спокойствие – это смерть.

      – Без журналистов не может идти развитие футбола. Они могут либо тормозить процесс, или двигать его вперед.

      – Настоящий тренер обязан внимательно следить за современными мировыми тенденциями, постоянно узнавать что-то новое, а не использовать каждый сезон одни и те же наработки.

      – Тренер – это творческая личность. А творческая личность имеет право на ошибку.

      – Меня часто называют диктатором. Я категорически с этим не согласен. Диктатор – это тот, кто готов приказывать, не вдаваясь в рассуждения оппонента. Я всегда предлагаю игрокам оспорить мои предложения.

      – Достоевский говорил, что категоричность суждений свойственна невеждам. В частности поэтому я стараюсь никому ничего не навязывать.

      – Быть тренером заметно сложнее, чем игроком. На поле ты управляешь только мячом, а у бровки ты управляешь людьми.

      – Если футболист не понимает, что сейчас в футболе главное уметь играть без мяча, а не с мячом, уже ничего сделать нельзя. От таких нужно отказываться.

      – Нет отваги, не можешь во многом отказать себе, не способен терпеть жесточайший тренинг – уходи.

      – Я считаю, что критиковать не только можно, но и нужно. И если критика конструктивная, если в ней есть какие-то разумные начинания, то она идет только на пользу критикуемым.

      – Программа – не гарантия успеха, но дает гораздо больше шансов на него, нежели стихийные действия.

      – Суть современного футбола – в создании численного преимущества на разных участках поля. И первейшее требование к игроку – как можно быстрее переходить от обороны к атаке и наоборот.

      – Формула успеха в большом футболе тоже давно в общем известна: жестокий отбор выносит на гребень только тех, кто имеет способность к колоссальной концентрации душевных и физических сил в момент наивысших испытаний.

      – Копировать заманчивые образцы, догонять кого – то – занятие бесперспективное. Опережать – вот вдохновляющий смысл работы.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

       

      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      сегодня , 14:33 Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      9360
      12 блюд на Святвечер
      5 января , 15:01 12 блюд на Святвечер
      Олена Булан
      Як радянська влада змінила різдвяне меню та перетворила кулінарію на спосіб пропаганди
      сегодня , 14:26 Як радянська влада змінила різдвяне меню та перетворила кулінарію на спосіб пропаганди
      Інститут Просвіти 1720
      Томос об автокефалии: что это означает для украинцев
      сегодня , 12:50 Томос об автокефалии: что это означает для украинцев
      Яніна Ткачук 86363
      Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      сегодня , 11:44 Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      30489
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Сириль Депре перешел из команды "КТМ" в "Ямаху"
       31 мая 2013 , 10:41
      Tour de France-2018: победители и результаты всех этапов
       11 июля 2018 , 12:48
      Мы в плей-офф! "Днепр" - "Пасуш де Ферейра" - 2:0. ВИДЕО
       7 ноября 2013 , 22:37
      Из клуба Курченко ушел генеральный директор
       16 марта 2015 , 14:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук