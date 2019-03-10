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      Бессмысленные законопроекты нардепов и как женщины-военные дают отпор врагу – топ-5 видео недели

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      Топ-5 видео недели
      Топ-5 видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Самые нелепые депутатские законопроекты

      Читать молитвы и заменить копейку на рубль – это не шутки народных депутатов, а их зарегистрированные законопроекты. Парламентарии заваливают Верховную Раду так называемым законодательным спамом, принять который абсолютно нереально.

      Например, по версии "опоблоковця" Юрия Мирошниченко каждое заседание Верховной Рады должно начинаться с молитвы. Мол, это улучшит работоспособность коллег. А вот нардеп-беглец Александр Онищенко подал законопроект о проверке психического состояния кандидатов в нардепы Украины. Его инициативу поддержал также скандальный народный депутат Евгений Мураев.

      Видео: сколько нелепых законопроектов зарегистрировали в ВР

      Украинские женщины оставили семьи и пошли на войну

      В Вооруженных Силах почти четверть военнослужащих – женщины. И они разрушают стереотипы, потому что все чаще идут служить не в штабы, а в эпицентр событий. И чем дальше идет война, тем больше женщин можно встретить именно на передовой. На упреки, что это дело не женское они реагируют с юмором.

      Некоторые из девушек за эту войну успел сменить и военные должности. Однако профессиональных военных среди них мало, почти у всех до войны были мирные специальности. И многие из женщин-военных прикипели к армии и фронту удивительно крепко. На вопрос, сколько будете воевать отвечают: "пока не закончится война".

      Видео: украинские женщины-военные борются за спокойствие в Украине

      Рэп-подготовка к ВНО

      Выпускники Черновицкого физико-математического лицея Игорь и Нина делятся секретами, как сдать внешнее независимое оценивание по украинскому языку на высокий балл. Одноклассники записали трек, в котором более 200 украинских слов с правильными ударениями. Видео набрало почти 100 тысяч просмотров за 2 недели. Теперь этот ролик просматривают не только школьники, но и учителя.

      Видео: современный лайфхак, который может помочь подготовиться к ВНО

      Кандидаты, провалили тест на государственность

      Именно вопрос об украинском языке, принадлежности Крыма и ситуации на Донбассе является лакмусовой бумажкой для кандидатов в президенты. Ведь кто, как не они, должны всегда поддерживать украинскую позицию и быть готовыми к острым вопросам.

      Например, лидер президентской гонки шоумен Владимир Зеленский не прошел тест на государственность. В интервью с политиком журналист BBC сказал, что Украина имеет очень серьезные проблемы с конфликтом на Востоке с Россией, а экономика переживает трудности.

      К аутсайдерам присоединился и Евгений Мураев. Который с началом войны в Донбассе заявлял, что это – "гражданский конфликт", а обе стороны получают поддержку от иностранных государств: Украины со стороны США, а сепаратисты – России.

      Видео: как кандидаты ответили на вопросы, чей Крым

       

      Трогательное спасение медведицы, на которую травили собак

      Несколько недель назад 5-летнюю медведицу Ласку забрали с Покровского зоопарка, в Донецкой области. Там медведица жила в невыносимых условиях в клетке, где животные даже не могут выпрямиться и встать на задние лапы. В детстве же Ласку использовали для тренировки охотничьих собак на Киевщине. Таких "притравочних станций" в Украине немало, хотя они и запрещены.

      Теперь медведица привыкает к новому дому на Львовщине – медвежьего приюта "Домажир", там она знакомится со своими соседями. Однако, где в конце окажется Ласка, еще будет решать суд. Ведь конфискация является временной.

      Видео: как медведица получила новый дом

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Законодательство Война Верховная Рада Видео недели
      Источник: 24 канал
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