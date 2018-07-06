Бесстрашная: Джиджи Хадид снялась в экстремальной фотосессии

Американская супермодель Джиджи Хадид стала главной героиней журнала "V Magazine". Новый номер издания выйдет с тремя разными обложками, на каждой из которых появились кадры с яркой фотосессии фэшн-фотографа Марио Сорренти.

Джиджи Хадид опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

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Фотоисторию с Джиджи в главной роли назвали в сети лучшей фотосессией этим летом. Она получила название "Бесстрашная".

Хадид позирует в стильных спортивных образах и купальниках из новых коллекций таких домов моды, как Chanel и Fendi. Съемки фотосессии проходили в Майами.

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 5 Лип 2018 р. о 7:26 PDT

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 5 Лип 2018 р. о 6:16 PDT

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 5 Лип 2018 р. о 7:05 PDT

Кроме того, девушка рассказала в интервью о секретах своего успеха.

Я считаю, что умею добиваться успеха в основном благодаря тому, что все время конкурирую сама с собой. Я конкурирую с лучшими сторонами себя. Я не остановлюсь, пока не доведу все до совершенства, особенно если я знаю, что способна на большее. Когда я профессионально занималась волейболом, я очень серьезно относилась к этому. То же касается и конного спорта. Я с большой ответственностью подхожу ко всему, что делаю. Я всегда хочу быть лучше, но не для того, чтобы победить кого-то, а для того, чтобы доказать самой себе, что моя тяжелая работа дает результат,

– призналась Джиджи Хадид.



Джиджи Хадид / V Magazine