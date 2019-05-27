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      Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...

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      Галина Куприй, мать бывшего пленного, которая пропала без вести 5 лет назад
      Галина Куприй, мать бывшего пленного, которая пропала без вести 5 лет назад / Фото из открытых источников

      Оля, я слышу, как там в застенках кричат люди. Страшно, – говорит Галина Куприй, мама "моего первого пленника" Виталия Ковальчука.

      Это был 2014 год: мне только что исполнилось 23, АТО в Украине идет уже три недели. Галина говорит со мной по телефону, стоя под зданием СБУ в тогда еще оккупированном Славянске. Она не знает, что сына скоро освободят, а я еще не называю Виталика "первым пленником", потому что не подозреваю, что пять лет спустя посчитаю: с 2014- го по 2019-й писала о десятках военнопленных – живых, погибших, освобожденных и тех, кто, к сожалению, до сих пор в плену.

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      Весной 2014-го Галина Куприй поехала в Славянск спасать старшего сына Виталия Ковальчука. Вы наверняка видели видео с ним: парень с огромным фингалом под глазом говорит на камеру одному из российских "телеканалов", что на Донбассе идет настоящая война. Виталик попал в плен в апреле 2014 года, когда в составе группы пошел в разведку под Славянск. Тогда двоих его товарищей, 18-летнего Юрия Поправку и 25-летнего Юрия Дяковского, после адских пыток убили боевики.

      Виталий Ковальчук - пленный
      Виталий Ковальчук, сын Галины Куприй

      С Галиной Куприй у меня сложились особенные взаимоотношения, хоть мы никогда не виделись вживую. Были, например, дни, когда она в отчаянии говорила, чтобы я "такая смелая" сама ехала в Славянск и помогала вытащить Виталика. А еще были дни, когда она, слыша на том конце провода мой уставший голос, спрашивала: "Оля, у вас там все в порядке? Точно? Отдохните, завтра поговорим".

      Однажды мне сказали, что самая большая трагедия войны – это женщины, чьи сыновья, мужья и братья погибли на фронте. Когда вспоминаю эту фразу, среди других всегда думаю о Галине Куприй.

      Последний раз мы говорили с ней в мае 2014 года. Мама, которая поехала в Славянск, чтобы договориться с боевиками (просто вдумайтесь в эти слова), которая пробивалась к "мэру"-самозванцу Пономареву и умудрялась передавать Виталику в подвал СБУ нехитрые передачи с записками.

      Как то она сказала мне:

      Страшно. Я сейчас в общежитии. Тут какие-то вооруженные люди.

      Связь оборвалась. Я трезвонила на все доступные номера в Славянске: больницы и морги, "пресс-службу" Пономарева, даже самому боевику, в остатки тогда еще милиции, местным журналистам и просто местным. Ноль. Испарилась. "Не знаем, не слышали, видели, но теперь уже нет".

      Прошло пять лет. Об отважной маме точно ничего неизвестно. По одной из неподтвержденных версий, террористы взяли ее в плен и увезли в оккупированный Луганск. Галина была тяжело больна и не могла длительное время находиться без медикаментов.

      Виталик, его брат и папа до сих пор ищут маму. Маму, которая, зная свою судьбу в 2014-м наперед, уверена, еще раз поехала бы освобождать сына.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости Украины Война Новости политики Война на Донбассе Публикации Украинцы в плену РФ
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