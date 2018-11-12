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      Best Fashion Awards 2018: объявлены номинанты престижной украинской премии

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      Best Fashion Awards 2018: номинанты премии
      Best Fashion Awards 2018: номинанты премии / bfa.fashion.com.ua

      15 ноября в Киеве состоится церемония награждения профессиональной премией в области моды Best Fashion Awards. Уже девятый год подряд в столице Украины встречаются лучшие представители fashion-индустрии, чтобы побороться за звание первых профессионалов на модном рынке.

      Торжественная церемония награждения Best Fashion Awards 2018 состоится в отеле FAIRMONT Grand Hotel Kyiv. Свою миссию профессиональная премия несет еще с 2010 года и отмечает лучших представителей модной отрасли. Престижную награду начали представители Ukrainian Fashion Week и журнал "Zefir".

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      Организаторы события подчеркивают, что награда Best Fashion Awards "дает возможность отдать должное влиятельным деятелям украинской моды, чей вклад в развитие национальной fashion-индустрии сложно переоценить".

      Для определения номинантов премии в экспертную группу входит 30 человек самых разных профессий: известные fashion-журналисты, инфлюенсеры (лидеры мнений), критики и байеры. Накануне премии эксперты провели голосование, проанализировав коллекции дизайнеров двух сезонов – SS18 и FW18-19, и определили главных претендентов на победу. Подсчет голосов проводила юридическая компания "Алексеев, Боярчуков и партнеры", которая сохраняет в тайне результаты голосования до момента объявления со сцены во время церемонии.


      Церемония Best Fashion Awards 2017 / BFA

      Таким образом, был сформирован список номинантов премии Best Fashion Awards 2018, попавших в 5 категорий. Что интересно, в этом году на церемонии также вручают премию "Вдохновение", судьбу которой решают сами дизайнеры. Дополнительно оргкомитет Best Fashion Awards 2018 основывает специальную премию, которая отметит украинские fashion-бренды, работающие в направлении Sustainable Fashion – то есть те, которые не причиняют вреда окружающей среде, и вследствие этого способны существовать длительное время.

      Номинанты премии Best Fashion Awards 2018:

      Лучший дизайнер женской одежды:

      ARTEMKLIMCHUK – Артем Климчук

      BEVZA – Светлана Бевза

      ELENAREVA – Елена Рева

      FLOW the Label – Виктория Баланюк

      Lake Studio – Анастасия Рябоконь, Олеся Кононова

      Litkovskaya – Лиля Литковская

      the COAT by Katya Silchenko – Катя Сильченко

      Лучший дизайнер аксессуаров:

      COVER Number ONE – Татьяна Немченко

      Guzema Fine Jewelry – Валерия Гузема

      RUSLAN BAGINSKIY – Руслан Багинский

      the COAT by Katya Silchenko – Катя Сильченко

      "Открытие года":

      CHAKSHYN – Дима Чаюн, Антон Якшин

      GASANOVA – Эльвира Гасанова

      GUDU – Лаша Мдинарадзе

      JARDIN EXOTIQUE – Лида Арфуш

      SIX. – Юлия Богдан


      Церемония Best Fashion Awards 2015 / BFA

      "Прорыв года":

      BEVZA – Светлана Бевза

      Ienki Ienki – основатель бренда Дмитрий Евенко

      KSENIA SCHNAIDER – Ксения Шнайдер

      Litkovskaya – Лиля Литковская

      PASKAL – Юлия Паскаль

      RUSLAN BAGINSKIY – Руслан Багинский

      the COAT by Katya Silchenko – Катя Сильченко

      Лучшая fashion-постановка:

      ARTEMKLIMCHUK – Артем Климчук

      FROLOV – Иван Фролов

      JARDIN EXOTIQUE – Лида Арфуш

      JEAN GRITSFELDT – Жан Грицфельдт

      Lake Studio – Анастасия Рябоконь, Олеся Кононова

      Теги: Новости Украины LifeStyle Награды Стиль и мода
      Источник: 24 Канал
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