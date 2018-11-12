Best Fashion Awards 2018: объявлены номинанты престижной украинской премии
15 ноября в Киеве состоится церемония награждения профессиональной премией в области моды Best Fashion Awards. Уже девятый год подряд в столице Украины встречаются лучшие представители fashion-индустрии, чтобы побороться за звание первых профессионалов на модном рынке.
Торжественная церемония награждения Best Fashion Awards 2018 состоится в отеле FAIRMONT Grand Hotel Kyiv. Свою миссию профессиональная премия несет еще с 2010 года и отмечает лучших представителей модной отрасли. Престижную награду начали представители Ukrainian Fashion Week и журнал "Zefir".
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Организаторы события подчеркивают, что награда Best Fashion Awards "дает возможность отдать должное влиятельным деятелям украинской моды, чей вклад в развитие национальной fashion-индустрии сложно переоценить".
Для определения номинантов премии в экспертную группу входит 30 человек самых разных профессий: известные fashion-журналисты, инфлюенсеры (лидеры мнений), критики и байеры. Накануне премии эксперты провели голосование, проанализировав коллекции дизайнеров двух сезонов – SS18 и FW18-19, и определили главных претендентов на победу. Подсчет голосов проводила юридическая компания "Алексеев, Боярчуков и партнеры", которая сохраняет в тайне результаты голосования до момента объявления со сцены во время церемонии.
Церемония Best Fashion Awards 2017 / BFA
Таким образом, был сформирован список номинантов премии Best Fashion Awards 2018, попавших в 5 категорий. Что интересно, в этом году на церемонии также вручают премию "Вдохновение", судьбу которой решают сами дизайнеры. Дополнительно оргкомитет Best Fashion Awards 2018 основывает специальную премию, которая отметит украинские fashion-бренды, работающие в направлении Sustainable Fashion – то есть те, которые не причиняют вреда окружающей среде, и вследствие этого способны существовать длительное время.
Номинанты премии Best Fashion Awards 2018:
Лучший дизайнер женской одежды:
ARTEMKLIMCHUK – Артем Климчук
BEVZA – Светлана Бевза
ELENAREVA – Елена Рева
FLOW the Label – Виктория Баланюк
Lake Studio – Анастасия Рябоконь, Олеся Кононова
Litkovskaya – Лиля Литковская
the COAT by Katya Silchenko – Катя Сильченко
Лучший дизайнер аксессуаров:
COVER Number ONE – Татьяна Немченко
Guzema Fine Jewelry – Валерия Гузема
RUSLAN BAGINSKIY – Руслан Багинский
the COAT by Katya Silchenko – Катя Сильченко
"Открытие года":
CHAKSHYN – Дима Чаюн, Антон Якшин
GASANOVA – Эльвира Гасанова
GUDU – Лаша Мдинарадзе
JARDIN EXOTIQUE – Лида Арфуш
SIX. – Юлия Богдан
Церемония Best Fashion Awards 2015 / BFA
"Прорыв года":
BEVZA – Светлана Бевза
Ienki Ienki – основатель бренда Дмитрий Евенко
KSENIA SCHNAIDER – Ксения Шнайдер
Litkovskaya – Лиля Литковская
PASKAL – Юлия Паскаль
RUSLAN BAGINSKIY – Руслан Багинский
the COAT by Katya Silchenko – Катя Сильченко
Лучшая fashion-постановка:
ARTEMKLIMCHUK – Артем Климчук
FROLOV – Иван Фролов
JARDIN EXOTIQUE – Лида Арфуш
JEAN GRITSFELDT – Жан Грицфельдт
Lake Studio – Анастасия Рябоконь, Олеся Кононова