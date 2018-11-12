Best Fashion Awards 2018: объявлены номинанты престижной украинской премии

15 ноября в Киеве состоится церемония награждения профессиональной премией в области моды Best Fashion Awards. Уже девятый год подряд в столице Украины встречаются лучшие представители fashion-индустрии, чтобы побороться за звание первых профессионалов на модном рынке.

Торжественная церемония награждения Best Fashion Awards 2018 состоится в отеле FAIRMONT Grand Hotel Kyiv. Свою миссию профессиональная премия несет еще с 2010 года и отмечает лучших представителей модной отрасли. Престижную награду начали представители Ukrainian Fashion Week и журнал "Zefir".

Читайте также: Украинские креативное агентство Banda Agency получила престижную дизайнерскую премию Red Dot

Организаторы события подчеркивают, что награда Best Fashion Awards "дает возможность отдать должное влиятельным деятелям украинской моды, чей вклад в развитие национальной fashion-индустрии сложно переоценить".

Для определения номинантов премии в экспертную группу входит 30 человек самых разных профессий: известные fashion-журналисты, инфлюенсеры (лидеры мнений), критики и байеры. Накануне премии эксперты провели голосование, проанализировав коллекции дизайнеров двух сезонов – SS18 и FW18-19, и определили главных претендентов на победу. Подсчет голосов проводила юридическая компания "Алексеев, Боярчуков и партнеры", которая сохраняет в тайне результаты голосования до момента объявления со сцены во время церемонии.



Церемония Best Fashion Awards 2017 / BFA

Таким образом, был сформирован список номинантов премии Best Fashion Awards 2018, попавших в 5 категорий. Что интересно, в этом году на церемонии также вручают премию "Вдохновение", судьбу которой решают сами дизайнеры. Дополнительно оргкомитет Best Fashion Awards 2018 основывает специальную премию, которая отметит украинские fashion-бренды, работающие в направлении Sustainable Fashion – то есть те, которые не причиняют вреда окружающей среде, и вследствие этого способны существовать длительное время.

Номинанты премии Best Fashion Awards 2018:

Лучший дизайнер женской одежды:

ARTEMKLIMCHUK – Артем Климчук

BEVZA – Светлана Бевза

ELENAREVA – Елена Рева

FLOW the Label – Виктория Баланюк

Lake Studio – Анастасия Рябоконь, Олеся Кононова

Litkovskaya – Лиля Литковская

the COAT by Katya Silchenko – Катя Сильченко

Лучший дизайнер аксессуаров:

COVER Number ONE – Татьяна Немченко

Guzema Fine Jewelry – Валерия Гузема

RUSLAN BAGINSKIY – Руслан Багинский

the COAT by Katya Silchenko – Катя Сильченко

"Открытие года":

CHAKSHYN – Дима Чаюн, Антон Якшин

GASANOVA – Эльвира Гасанова

GUDU – Лаша Мдинарадзе

JARDIN EXOTIQUE – Лида Арфуш

SIX. – Юлия Богдан



Церемония Best Fashion Awards 2015 / BFA

"Прорыв года":

BEVZA – Светлана Бевза

Ienki Ienki – основатель бренда Дмитрий Евенко

KSENIA SCHNAIDER – Ксения Шнайдер

Litkovskaya – Лиля Литковская

PASKAL – Юлия Паскаль

RUSLAN BAGINSKIY – Руслан Багинский

the COAT by Katya Silchenko – Катя Сильченко

Лучшая fashion-постановка:

ARTEMKLIMCHUK – Артем Климчук

FROLOV – Иван Фролов

JARDIN EXOTIQUE – Лида Арфуш

JEAN GRITSFELDT – Жан Грицфельдт

Lake Studio – Анастасия Рябоконь, Олеся Кононова