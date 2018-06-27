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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Бета-версия операционной системы iOS 12 стала доступной для всех: как обновить iPhone

17 Читати новину українською
iOS 12 стала доступной для всех пользователей
iOS 12 стала доступной для всех пользователей / Фото из свободных источников

Компания Apple представила бета-версию iOS 12 еще 4 июня, однако она была доступна только для разработчиков. И только недавно все желающие получили возможность протестировать обновленную прошивку для своего iPhone.

Об этом сообщает Tech Crunch.

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Чтобы обновить свое устройство, достаточно зарегистрировать свой Apple ID на официальном сайте и получить подробную инструкцию по переходу на публичную бета-версию новой ОС.

Одной из ключевых особенностей новой версии iOS стало значительное увеличение быстродействия даже на старых гаджетах Apple.Основное преимущество iOS 12 по сравнению с предыдущей версией – увеличенная скорость действия устройств, особенно на старых смартфонах и планшетах. Кроме того, с новой функцией Screen Time пользователи смогут меньше времени проводить с гаджетами, ведь она предоставляет отчет о времени, проведенном в каждом приложении и даже возможность ограничивать время использования каждого из них.

Официальный релиз iOS 12 для всех поддерживаемых устройств ожидается в сентябре 2018 года, одновременно с презентацией новых моделей iPhone. А больше о всех преимуществах новой iOS вы можете прочитать в статье.

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Теги: Смартфоны Техно iPhone Apple iOS
Источник: 24 Канал
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