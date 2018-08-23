"Бетис" предложил новые финансовые условия "Манчестер Сити" относительно аренды Зинченко

"Бетис" сделал новое предложение "Манчестер Сити" о переходе украинского полузащитника Александра Зинченко.

По информации издания Al final de la Palmera, испанский клуб хочет арендовать украинца на год с правом выкупа в конце сезона за 12 миллионов евро. Правда, при этом речь идет не о полноценном контракте, а о 80% прав на футболиста.

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Отметим, что для "Бетиса" более приоритетным является переход защитника "Барселоны" Рафиньи. Сейчас идут торги и переговоры. Если трансфер состоится, Зинченко может и не оказаться в "Бетисе".

Напомним, что в прошлом сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" 16 матчей во всех турнирах, выступая на позиции левого защитника. "Горожане" начали новый сезон в АПЛ с двух уверенных побед. Что касается "Бетиса", то они стартовали в Примере с разгромного поражения.

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