Beyonce – 37: самые лучшие песни и клипы именинницы

4 сентября популярная американская певица в стиле R&B Бейонсе празднует свой день рождения. ей исполняется 37 лет. Кроме музыкальной карьеры, Бейонсе работает музыкальным продюсером, снимается в кино, выпускает одежду и воспитывает троих детей.

До того. как получить мировую известность в качестве сольной певицы, Бейонсе была лидером группы Destiny's Child. В 2003 году певица презентовала свой первый альбом "Dangerously in Love", который сразу стал одним из самых коммерчески успешных альбомов года, возглавлявших верхушки чартов Америки и Великобритании.

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В альбом вошли синглы "Crazy in Love" и "Baby Boy", занимавшие первые строчки престижных чартов. Альбом принес Бейонсе пять наград "Грэмми".

Второй сольный альбом Бейонсе "B'Day" вышел 4 сентября 2006 года. В альбом вошли такие синглы, ставшие хитами в Великобритании, как "Deja Vu" и "Beautiful Liar", а также всемирный хит "Irreplaceable". Он принес Бейонсе ее седьмую награду Грэмми. В общем у нее семнадцать статуэток Грэмми.

В апреле 2016-го певица выпустила новый альбом под названием "Lemonade". Критики высоко его оценили за искренность и назвали его "наиболее личным".

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Ко дню рождения Бейонсе сайт "24" предлагает послушать десятку лучших хитов Бейонсе.