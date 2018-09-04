12:44
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
31°C 14°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Beyonce – 37: самые лучшие песни и клипы именинницы

2493 Читати новину українською
Лучшие песни и клипы Бейонсе
Лучшие песни и клипы Бейонсе / 24 канал

4 сентября популярная американская певица в стиле R&B Бейонсе празднует свой день рождения. ей исполняется 37 лет. Кроме музыкальной карьеры, Бейонсе работает музыкальным продюсером, снимается в кино, выпускает одежду и воспитывает троих детей.

До того. как получить мировую известность в качестве сольной певицы, Бейонсе была лидером группы Destiny's Child. В 2003 году певица презентовала свой первый альбом "Dangerously in Love", который сразу стал одним из самых коммерчески успешных альбомов года, возглавлявших верхушки чартов Америки и Великобритании.

Читайте также: Стало известно, на что Бейонсе и Jay-Z потратят миллион долларов

В альбом вошли синглы "Crazy in Love" и "Baby Boy", занимавшие первые строчки престижных чартов. Альбом принес Бейонсе пять наград "Грэмми".

Второй сольный альбом Бейонсе "B'Day" вышел 4 сентября 2006 года. В альбом вошли такие синглы, ставшие хитами в Великобритании, как "Deja Vu" и "Beautiful Liar", а также всемирный хит "Irreplaceable". Он принес Бейонсе ее седьмую награду Грэмми. В общем у нее семнадцать статуэток Грэмми.

В апреле 2016-го певица выпустила новый альбом под названием "Lemonade". Критики высоко его оценили за искренность и назвали его "наиболее личным".

Читайте также: Роскошная Бейонсе в цветах украсила обложку глянца: яркие фото

Ко дню рождения Бейонсе сайт "24" предлагает послушать десятку лучших хитов Бейонсе.

Single Ladies (Put A Ring On It)

 

Halo

 

Baby Boy

 

Sweet Dreams

 

Run The World (Girls)

 

Beautiful Liar

 

Irreplaceable

 

Crazy In Love

 

Check On It

 

Deja Vu

 

Теги: LifeStyle Музыка Новости культуры Бейонсе
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
сегодня, 12:01 Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
Олексій Чибісов
Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
сегодня, 12:00 Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
Тетяна Острікова
В каких странах Европы отдыхают больше, чем в Украине: инфографика
сегодня, 11:01 В каких странах Европы отдыхают больше, чем в Украине: инфографика
Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
сегодня, 10:00 Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
Іван Яковина
Підземні чвари, або метро "Київ – Москва"
сегодня, 08:41 Підземні чвари, або метро "Київ – Москва"
Михайло Поживанов
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук