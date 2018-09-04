Beyonce – 37: самые лучшие песни и клипы именинницы
4 сентября популярная американская певица в стиле R&B Бейонсе празднует свой день рождения. ей исполняется 37 лет. Кроме музыкальной карьеры, Бейонсе работает музыкальным продюсером, снимается в кино, выпускает одежду и воспитывает троих детей.
До того. как получить мировую известность в качестве сольной певицы, Бейонсе была лидером группы Destiny's Child. В 2003 году певица презентовала свой первый альбом "Dangerously in Love", который сразу стал одним из самых коммерчески успешных альбомов года, возглавлявших верхушки чартов Америки и Великобритании.
Читайте также: Стало известно, на что Бейонсе и Jay-Z потратят миллион долларов
В альбом вошли синглы "Crazy in Love" и "Baby Boy", занимавшие первые строчки престижных чартов. Альбом принес Бейонсе пять наград "Грэмми".
Второй сольный альбом Бейонсе "B'Day" вышел 4 сентября 2006 года. В альбом вошли такие синглы, ставшие хитами в Великобритании, как "Deja Vu" и "Beautiful Liar", а также всемирный хит "Irreplaceable". Он принес Бейонсе ее седьмую награду Грэмми. В общем у нее семнадцать статуэток Грэмми.
В апреле 2016-го певица выпустила новый альбом под названием "Lemonade". Критики высоко его оценили за искренность и назвали его "наиболее личным".
Читайте также: Роскошная Бейонсе в цветах украсила обложку глянца: яркие фото
Ко дню рождения Бейонсе сайт "24" предлагает послушать десятку лучших хитов Бейонсе.
Single Ladies (Put A Ring On It)
Halo
Baby Boy
Sweet Dreams
Run The World (Girls)
Beautiful Liar
Irreplaceable
Crazy In Love
Check On It
Deja Vu