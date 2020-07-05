Зеленский второй день подряд находится в Одессе с официальным визитом. И не нарушая ежегодную традицию, рано утром он искупался на местном пляже Ланжерон. Однако, по понятным причинам, в этот раз компанию президенту составил Андрей Ермак, а не Андрей Богдан.

Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака заметили на набережной у отеля "Немо" в 07:40. Видео нынешнего купание президента и его свиты обнародовало издание "Страна".

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Как отмечают пользователи, Зеленский выбрал для купания то же место, что и в прошлом году: пляж Ланжерон.

Зеленского после выхода из воды радостно встретили очевидцы, которые снимали это на видео. О соблюдении социальной дистанции, рекомендованной Минздравом, к сожалению, речь не шла.

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Сам Зеленский в первый день своего визита в телеграм-канале написал, что в Одессе живут люди, "которые умеют ставить цель и упорно идти к ней".

Прошлогоднее купание с Богданом

Иронично купание восприняли пользователи соцсетей. Ведь почти год назад, 14 июля 2019-го, Зеленский на том самом месте купался с предыдущим главой Офиса Президента Андреем Богданом.

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Тогда же на Зеленском были яркие красные плавки, которые бросились в глаза пользователям.

Прошлогоднее купание Зеленского с Богданом / Фото Кирилла Тимошенко

Тогда Офис Президента назвал этот визит к морю "инспектированием температуры воды в море".

Визит Зеленского в Одессу: коротко