Без Богдана и красных плавок: Зеленский в Одессе искупался в море – фото, видео
Зеленский второй день подряд находится в Одессе с официальным визитом. И не нарушая ежегодную традицию, рано утром он искупался на местном пляже Ланжерон. Однако, по понятным причинам, в этот раз компанию президенту составил Андрей Ермак, а не Андрей Богдан.
Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака заметили на набережной у отеля "Немо" в 07:40. Видео нынешнего купание президента и его свиты обнародовало издание "Страна".
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Как отмечают пользователи, Зеленский выбрал для купания то же место, что и в прошлом году: пляж Ланжерон.
Зеленского после выхода из воды радостно встретили очевидцы, которые снимали это на видео. О соблюдении социальной дистанции, рекомендованной Минздравом, к сожалению, речь не шла.
После купания Зеленский общался с отдыхающими – смотрите видео
Сам Зеленский в первый день своего визита в телеграм-канале написал, что в Одессе живут люди, "которые умеют ставить цель и упорно идти к ней".
Прошлогоднее купание с Богданом
Иронично купание восприняли пользователи соцсетей. Ведь почти год назад, 14 июля 2019-го, Зеленский на том самом месте купался с предыдущим главой Офиса Президента Андреем Богданом.
Об этом Президент Зеленский в красных плавках, искупался в море: фото, видео
Тогда же на Зеленском были яркие красные плавки, которые бросились в глаза пользователям.
Прошлогоднее купание Зеленского с Богданом / Фото Кирилла Тимошенко
Тогда Офис Президента назвал этот визит к морю "инспектированием температуры воды в море".
Визит Зеленского в Одессу: коротко
- В Одессу президент с официальным визитом на два дня приехал 4 июля. Зеленский побывал на месте затонувшего танкера Delfi. Президент возмутился медленными темпами ликвидации последствий аварии танкера и высказал претензии мэру Одессы Геннадию Труханову.
- Кроме того, побывал на открытии стадиона в школе в городе Южное.
- В День ВМС Украины Зеленский поздравил моряков и вручил государственные награды. Президент выступал перед военными моряками у буксира "Яны Капу", который вместе с двумя другими военными кораблями 25 ноября 2018 г. российские силовики обстреляли и захватили в районе Керченского пролива.
- Почетные ордена "Золотая звезда" из рук Зеленского получили и родственники погибших в пожаре в одесском колледже. Спасатель Сергей Шатохин и преподавательница Анна Бортюк стали Героями Украины.