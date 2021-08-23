Без России вы говорили бы на немецком – в Одессе поймали мужчину в футболке с флагом оккупанта

В Одессе 23 августа традиционно надели вышиванку на памятник Дюку. Однако мероприятие не прошло без провокаций. Правоохранители задержали мужчину в футболке с флагом России. Он кричал на английском, что украинцы – нацисты, а он "знает историю".

По словам провокатора, он – гражданин США. На мужчину составят протокол за сопротивление правоохранителям.

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В Одессе задержали провокатора в футболке с флагом России

По информации Odessa.online, 23 августа в Одессе во время надевания вышиванки на памятник Дюку, пришел мужчина в футболке с надписью "Russia". Он пытался скрыться от правоохранителей, однако его удалось задержать.

Провокатор говорил по-английски. Он выкрикивал разные оскорбления и сказал, что из-за задержания свяжется с президентом США Джо Байденом.

"Я живу в США и не сделал ничего плохого, я просто гулял, а вы ребята задержали меня. Я – гражданин Америки, я должен буду связаться с Джо Байденом. Вот так вы поступаете с туристами?", – сказал мужчина.

Смотрите фото, как задержали провокатора / Фото Леонида Иванишка и Odessa.online

Мужчина назвал украинцев расистами

Провокатор назвал украинцев расистами, которым не нравятся россияне из-за политики.

Вы – проблема в этом мире. Без России вы бы говорили на немецком, вам нравятся нацисты. Я не делал ничего плохого, просто гулял и был задержан полицией. Это и есть свобода в Украине? У меня с собой нет оружия, ничего,

– кричал мужчина.

Однако одесситы не поддержали мысли провокатора. Случайные прохожие отметили, что следует помнить, что "Россия – агрессор".

Мужчину доставили в отдел полиции для установления обстоятельств происшествия и его личности. На него составят протокол за сопротивление правоохранителям

Смотрите видео задержания провокатора: