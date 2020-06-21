Сложные погодные условия повлекли по состоянию на утро 21 июня обесточивание 89 населенных пунктов в пяти областях Украины. Кроме того, в пяти регионах в результате дождей подтоплены хозяйственные помещения.

Обесточенные города и села

Из-за порывов ветра и дождей обесточены 5 областей, информирует пресс-служба ГСЧС.

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По состоянию на утро 21 июня без света остаются жители 89 населенных пунктов. Дожди и порывы ветра привели к срабатыванию систем защиты линий электропередач.

Где нет света

в 30 населенных пунктах Житомирской области;

27 – Волынской;

18 селах и городках Черниговщины;

по семь населенных пунктов обесточены в Черновицкой и Сумской областях.

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Подтопленные хозяйственные территории

Также вследствие осадков 20 июня на территории 5 областей (Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой) подтоплены

23 подвальных помещения;

13 колодцев;

11 хозяйств;

частично повреждены крыши 2 зданий.

Спасатели откачали 1 тысячу 613 кубометров воды.

Кроме того, в Ивано-Франковской области на дорогах местного значения произошли два оползня. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.