Из-за непогоды без света остается почти сотня населенных пунктов: где именно
Сложные погодные условия повлекли по состоянию на утро 21 июня обесточивание 89 населенных пунктов в пяти областях Украины. Кроме того, в пяти регионах в результате дождей подтоплены хозяйственные помещения.
Обесточенные города и села
Из-за порывов ветра и дождей обесточены 5 областей, информирует пресс-служба ГСЧС.
Читайте также Прогноз погоды на 21 июня: мощные грозы и дожди накроют Украину, но будет тепло
По состоянию на утро 21 июня без света остаются жители 89 населенных пунктов. Дожди и порывы ветра привели к срабатыванию систем защиты линий электропередач.
Где нет света
- в 30 населенных пунктах Житомирской области;
- 27 – Волынской;
- 18 селах и городках Черниговщины;
- по семь населенных пунктов обесточены в Черновицкой и Сумской областях.
Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
Подтопленные хозяйственные территории
Также вследствие осадков 20 июня на территории 5 областей (Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой) подтоплены
- 23 подвальных помещения;
- 13 колодцев;
- 11 хозяйств;
- частично повреждены крыши 2 зданий.
Спасатели откачали 1 тысячу 613 кубометров воды.
Кроме того, в Ивано-Франковской области на дорогах местного значения произошли два оползня. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.