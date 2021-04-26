"Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував Верховній Раді у п'ятницю, 30 квітня, не працювати у пленарному режимі, а перейти до роботи в комітетах.

Нардеп зазначив, що 26 квітня в парламенті зареєструють відповідний проєкт постанови. Про це він повідомив на засідання Погоджувальної ради.

Читайте також Арахамія розповів, коли Рада голосуватиме за кандидатуру Галущенка на пост міністра енергетики

Є пропозиція до колег з усіх фракцій, щоб п'ятницю зробити днем роботи у комітетах та на округах. Бо хтось, можливо, вже буде працювати з громадами, тому що питань накопичилося дуже багато,

– сказав "слуга народу".

Олександр Корнієнко додав, що це, зокрема, і питання реформи децентралізації.

Рада збереться на позачергові засідання

Цього тижня народній депутати проведуть щонайменше 2 позачергових засідання. Їх ініціаторами знову стали "слуги народу"

У коментарі 24 каналу заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук назвала дати: вівторок і четвер 27 і 29 квітня.