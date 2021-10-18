Без звонка в полицию не госпитализируют: COVID-больницы Харькова переполнены

В Харькове в больницы перестали госпитализировать пациентов, поскольку все COVID-отделения переполнены. Для того, чтобы добиться госпитализации, родственникам больных приходится угрожать врачам полицией.

Об этом сообщили в одном из местных телеграм-каналов 17 октября. Однако уже на следующий день в горсовете Харькова заявили, что сейчас ситуация не столь критичная, как об этом пишут в сети.

К теме В еще 4 областях ввели красную зону: кто попал в список

Что говорили медики

Харьковчанка обнародовала видео, на котором записано общение с врачами скорой. Их вызвали из-за того, что у женщины с коронавирусом начало ухудшаться состояние.

Когда медики приехали, они подтвердили, что пациентка в очень плохом состоянии и умирает. При этом у них с собой не было кислородного баллона. Работники скорой говорили, что не заберут больную, поскольку больницы переполнены.

Но они все же согласились, когда собеседница начала угрожать полицией. Сначала ее доставили в 17 городскую больницу, где не госпитализировали, а потом уже в 22.

Общение харьковчанки с работниками скорой: смотрите видео телеграма "Труха"

Называют политическим пиаром

Ситуацию с коронавирусом в городе прокомментировала заместительница городского главы Харькова по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, информация о том, что в больницах города заняты все койки с кислородом для больных COVID-19 – политическая манипуляция.

Мол, это не соответствует действительности, поскольку помощь якобы оказывают всем, кто в ней нуждается. Также она отметила, что все кровати для больных с COVID-19 полностью обеспечены медицинским персоналом, медикаментами и средствами защиты.