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      Без диалога с Путиным можно, но мы будем оставаться на месте, – Зеленский

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      Зеленский рассказал о подготовке к нормандскому саммиту / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский уверен, что Украине важен диалог с лидером России-агрессора Владимиром Путиным во время нормандского саммита. Он поможет не стоять на месте, а начать определенные сдвиги для окончания войны на Донбассе.

      Такое заявление президент сделал в новом видеообращении к украинцам, которое он записал в спортзале. Глава государства подчеркнул, что на этой неделе начинает подготовку к встрече в нормандском формате, которая пройдет 9 декабря в Париже.

      Важно: Что Путин потребует от Зеленского на нормандском саммите

      "Эта встреча – это уже победа для нас, потому что есть возможность встретиться четырем лидерам. Возможность, которая появилась после 3 лет тишины дипломатии. Есть большая возможность начать диалог, потому что именно диалог может привести к возвращению наших людей... Хочется, действительно, прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне. Также в этом диалоге важно не просто поднять тему, а решить вопрос с возвращением наших территорий – в какие сроки", – подчеркнул Зеленский.

      Он пояснил, что для подвижек в вопросе мира нужен диалог с президентом страны-агрессора Путиным.

      Без диалога с Путиным – можно. Но это примерно (извините, что такое сравнение) как бег вот на этой беговой дорожке. Ты что-то делаешь, калории теряешь, но – все на месте. Мы не хотим быть на месте, хотим, чтобы все закончилось,
      – подытожил Зеленский.

      Что надо знать о встрече в нормандском формате

      • Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Украина, Россия, Германия и Франция уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопрос Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Владимир Путин Украина – Россия Нормандский формат
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