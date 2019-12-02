Без диалога с Путиным можно, но мы будем оставаться на месте, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украине важен диалог с лидером России-агрессора Владимиром Путиным во время нормандского саммита. Он поможет не стоять на месте, а начать определенные сдвиги для окончания войны на Донбассе.

Такое заявление президент сделал в новом видеообращении к украинцам, которое он записал в спортзале. Глава государства подчеркнул, что на этой неделе начинает подготовку к встрече в нормандском формате, которая пройдет 9 декабря в Париже.

Важно: Что Путин потребует от Зеленского на нормандском саммите

"Эта встреча – это уже победа для нас, потому что есть возможность встретиться четырем лидерам. Возможность, которая появилась после 3 лет тишины дипломатии. Есть большая возможность начать диалог, потому что именно диалог может привести к возвращению наших людей... Хочется, действительно, прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне. Также в этом диалоге важно не просто поднять тему, а решить вопрос с возвращением наших территорий – в какие сроки", – подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что для подвижек в вопросе мира нужен диалог с президентом страны-агрессора Путиным.

Без диалога с Путиным – можно. Но это примерно (извините, что такое сравнение) как бег вот на этой беговой дорожке. Ты что-то делаешь, калории теряешь, но – все на месте. Мы не хотим быть на месте, хотим, чтобы все закончилось,

– подытожил Зеленский.

Что надо знать о встрече в нормандском формате