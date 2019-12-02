Без диалога с Путиным можно, но мы будем оставаться на месте, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский уверен, что Украине важен диалог с лидером России-агрессора Владимиром Путиным во время нормандского саммита. Он поможет не стоять на месте, а начать определенные сдвиги для окончания войны на Донбассе.
Такое заявление президент сделал в новом видеообращении к украинцам, которое он записал в спортзале. Глава государства подчеркнул, что на этой неделе начинает подготовку к встрече в нормандском формате, которая пройдет 9 декабря в Париже.
Важно: Что Путин потребует от Зеленского на нормандском саммите
"Эта встреча – это уже победа для нас, потому что есть возможность встретиться четырем лидерам. Возможность, которая появилась после 3 лет тишины дипломатии. Есть большая возможность начать диалог, потому что именно диалог может привести к возвращению наших людей... Хочется, действительно, прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне. Также в этом диалоге важно не просто поднять тему, а решить вопрос с возвращением наших территорий – в какие сроки", – подчеркнул Зеленский.
Он пояснил, что для подвижек в вопросе мира нужен диалог с президентом страны-агрессора Путиным.
Без диалога с Путиным – можно. Но это примерно (извините, что такое сравнение) как бег вот на этой беговой дорожке. Ты что-то делаешь, калории теряешь, но – все на месте. Мы не хотим быть на месте, хотим, чтобы все закончилось,
– подытожил Зеленский.
Что надо знать о встрече в нормандском формате
- Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Украина, Россия, Германия и Франция уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопрос Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.