Без документов и денег: иностранный турист прожил несколько дней в аэропорту Борисполь
В аэропорту Борисполь несколько дней жил иностранец-турист, поскольку его багаж с документами потерялся.
Историю иностранного туриста обнародовала пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
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Несколько дней назад мужчина прилетел в Украину с туристической целью, однако весь его багаж, где были документы, деньги и личные вещи, потерялся. Все это время иностранец находился на территории аэропорта. Неравнодушные работники заведений питания аэропорта помогали мужчине едой.
Патрульные из взвода тактико-оперативного реагирования нашли документы и весь остальной багаж иностранца.
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