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      Без документов и денег: иностранный турист прожил несколько дней в аэропорту Борисполь

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      Иностранец попал впросак в Украине / facebook.com/kyivregionpatrolpolice

      В аэропорту Борисполь несколько дней жил иностранец-турист, поскольку его багаж с документами потерялся.

      Историю иностранного туриста обнародовала пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

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      Несколько дней назад мужчина прилетел в Украину с туристической целью, однако весь его багаж, где были документы, деньги и личные вещи, потерялся. Все это время иностранец находился на территории аэропорта. Неравнодушные работники заведений питания аэропорта помогали мужчине едой.

      Патрульные из взвода тактико-оперативного реагирования нашли документы и весь остальной багаж иностранца.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Борисполя Курьезные новости Полиция
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