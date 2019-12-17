Без доступа иностранцев к рынку земля будет на 15-20% дешевле, – Милованов

В случае недопуска иностранцев к покупке украинской земли выигрывают местные фермеры и владельцы аграрных предприятий. Крестьянам же из-за отсутствия конкуренции придется продавать землю дешевле.

Люди должны сами решить, продавать ли свою землю иностранцам, сообщил НВ министр экономики Тимофей Милованов.

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Что касается роста экономики и высоких заработков для украинцев, владельцев паев, ожидать выигрыша не стоит,

– пояснил Милованов.

По его словам, из-за отсутствия конкуренции на рынке крестьяне будут продавать землю на 15-20% дешевле (до 10 000 гривен за гектар), чем при условии доступа иностранцев к рынку. Также Милованов признал, что в обществе царит страх, ведь селяне переживают за свои земли.

Я считаю, что президент абсолютно правильно предложил, что люди должны сами делать выбор: продавать свою землю иностранцам или нет,

– добавил Милованов.

Министр экономики также выделил поправки законопроекта, с которыми не соглашается

Продление моратория на 10 лет.

Ограничение для украинцев владеть не более чем 10 га сельскохозяйственной земли.

Обязательное сельскохозяйственное образование у покупателя земли.

Ограничение перечня покупателей земли только государством.

Проведение референдума о необходимости внедрения земельной реформы.

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Что известно о законопроекте по рынку земли

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. К проекту закона подали примерно 5 тысяч правок, которые могут затянуть рассмотрение документа на месяцы.

В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

– не больше 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);

– не более 8% земли в области;

– не более 0,5% земли в стране в целом.

Кроме того, в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.