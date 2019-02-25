Без еды, воды и сухих вещей: какой "сюрприз" ждал кандидатов во время отбора в ССО

Результатами предварительного испытания инструкторы абсолютно не довольны, ведь почти все кандидаты провалили "индивидуальные азимуты". Поэтому рекруты получили внеочередной инструктаж и новое нелегкое задание.

На отборе в Силы специальных операций действует запрет отходить от личного оружия дальше, чем на расстояние вытянутой руки. В качестве наказания – дополнительное "вооружение" в виде бревен и деревянных луков.

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А еще есть практика рисования комиксов – таким образом выясняют общую психологическую картину в подразделении.



Комиксы как способ определить психологическое состояние кандидата

На этот раз вместо завтрака рекрутам выдали двухдневный запас воды, сухпая и новые карты. Для того, чтобы упаковать полученную провизию и подготовиться к заданию, у ребят было всего лишь полчаса.

После предыдущих занятий по топографии кандидаты хорошо изучили местность, поэтому им пришлось идти по значительно более длинному маршруту, который нужно было преодолеть за 10 часов.



Местность им совершенно не известна, пользоваться дорогами – запрещено

На каждой найденной точке инструктор давал координаты следующей – и так, пока кандидаты не дойдут до места сбора. Минимальное расстояние от места старта до ближайшего инструктора – 1450 метров.

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Военный журналист Алексей Чубашев не дошел даже до первой точки и прошел взамен лишних 500 метров.

Основная сложность заключается в том, что карта довольно старая. Ей, кажется 22 года. Местность очень изменилась. Там, где было поле, сейчас лес, и наоборот. Поэтому за ориентир нужно брать линии электропередач, каналы и реки,

– пояснил он.

Ночевать рекрутам пришлось под открытым небом, есть и пить – только то, что взяли с собой, а одежду сушить у костра. Утром испытания для рекрутов продолжились. Чубашев снова сбился с маршрута. Вместо того, чтобы двигаться прямо, он сделал крюк и оказался фактически на точке старта.



Журналисту пришлось прокладывать новый маршрут

Неизвестно, сколько бы бродил Алексей, если бы не поддержка других рекрутов. Но, несмотря на усталость и адскую боль в ногах, журналист пришел в лагерь вовремя. Там на рекрутов ждала еще одна ночь под открытым небом, однако на этот раз у большинства не было ни еды, ни воды, ни сухих вещей. Но настоящий ад – еще впереди.

Середина отбора далась журналисту нелегко. После "черного дня", он уже не уверен, хочет ли продолжать проходить селекцию. Ведь со здоровьем так шутить нельзя.

О снаряжении, оптимальном для прохождения отбора – смотрите в программе.