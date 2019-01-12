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      Без капитана: состав мужской сборной Украины на эстафету в Оберхофе

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      Состав мужской сборной Украины на эстафету в Оберхофе
      Состав мужской сборной Украины на эстафету в Оберхофе / biathlon.com.ua

      Стал известен состав мужской сборной Украины на эстафету 4х7,5 километра на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

      У мужчин из-за проблем с плечом эстафету пропустит Дмитрий Подручный. На финишном этапе лидера сборной Украины заменит Артем Тищенко, который в личных гонках Оберхофа не выступал.

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      В воскресенье, 13 января, команда стартует в следующем порядке: Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко.

      Я думаю, так будет лучше, ведь Диму ждет еще тяжелая программа в январе, и впереди еще старты, на которых я хочу видеть Подручного здоровым и готовым. Эта травма была у него раньше. Поэтому, я думаю, что на 90% Дима не стартует,
      – прокомментировал травму Дмитрия Подручного тренер сборной Украины.

      Напомним, что мужская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе состоится 13 января. Начало гонки – в 15:30 по киевскому времени.

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      Теги: Новости биатлона Артем Тищенко Артем Прима Дмитрий Пидручный Сергей Семенов Спорт
      Источник: 24 Канал
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