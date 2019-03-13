Без коррупции: когда накажут большую рыбу и почему в телевизоре зрада

Вокруг новосозданных антикоррупционных органов так много скандалов, что украинское общество уже устало их отслеживать. И это нарочно делают те, кто не хочет менять систему, говорят реформаторы-антикоррупционеры. Потому что отдельным медиа (или их владельцам) выгодно создавать безрадостную картинку – "ничего не меняется, становится даже хуже". Украинцев "кормят зрадой", а об успехах – молчат.

Группа общественных организаций, которая 5 лет назад объединилась в "Реанимационный пакет реформ" (сейчас там более 100 организаций), убеждает – украинское гражданское общество многое успело сделать за эти годы. Мы значительно продвинулись в направлении преодоления тотальной коррумпированности. И безвиз с Евросоюзом – только часть положительных последствий этого процесса.

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Антикоррупция, которая уже действует

Народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам и участница РПР Анна Гопко убеждена – для борьбы с коррупцией достаточно ограничить возможности, где коррупционеры зарабатывают больше всего. Самый лакомый кусок – государственные закупки, которые вымывали миллиарды из бюджета. С введением ProZorro удалось сэкономить больше миллиарда долларов по состоянию на 2017 год.

Дерегуляция – это тоже борьба с коррупцией. Когда сократили 16 тысяч ненужных требований, за каждое из которых надо было платить. Когда открыли ЦНАПы – и человеку больше не надо стоять в длиннющей очереди, платить за каждую справку. Теперь зарегистрироваться можно в электронной форме, а справку получить даже путешествуя по Украине,

– напомнила она.

Даже реформа высшего образования – тоже антикоррупционное мероприятие, считает нардеп. Внешнее независимое оценивание, по результатам которого можно поступить в вуз – тоже борьба с коррупцией.

"Я поступала в 1999 году во Львовский университет, тогда там уже была тестовая система. Но даже за нее тогда требовали 600 долларов, чтобы "все было хорошо", – вспомнила Гопко.



ЦНАПы уже снизили коррупцию

По данным нардепа, соцопросы свидетельствуют, что люди стали реже сталкиваться с бытовой коррупцией. Но медиа, особенно олигархические, создают "картинку", как будто за эти годы ничего не изменилось или даже стало хуже.

Зато в парламенте этого созыва несколько депутатов хотели сложить мандат. Для них каждый раз после дорогостоящего отпуска очень сложно вносить изменения в декларацию и отчитываться. Их это "напрягает",

– объяснила она.

Вот почему Гопко считает очень важными шагами электронное декларирование, открытые реестры недвижимости. Теперь можно зайти и узнать на сайте Минюста, где кто живет и чем владеет. Правда, некоторые до сих пор прикрываются, что "это не мое" ," это я арендую".

"Но это первый фундамент подотчетности политиков, который должен вырасти в новую политическую культуру. Когда бизнесмены и олигархи не будут хотеть "переться" в парламент, потому что будут понимать, что над ними дамокловым мечом будут висеть антикоррупционные органы", – пояснила свою мысль Анна Гопко.

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Как и где нужно улучшать антикоррупцию

Нардеп соглашается, что еще существует немало недоработок. Электронные госзакупки нужно доводить до ума в части услуг – сейчас не все качественно и по заниженным ценам.

Что касается электронного декларирования чиновников, вопрос – нужны ли были 1,5 миллиона деклараций?

Хватило бы 450 депутатов, аппарата ВР, Кабмина, АП, судей. Было бы 3 тысячи деклараций. Их бы смогли проверить за 5 лет. Но пошли популистски – проверить всех. Автоматическую верификацию не запустили. И доступ НАБУ к некоторым реестрам – тоже, и они вынуждены писать письма, чтобы получить информацию,

– отметила Гопко актуальные проблемы.

Чрезвычайно важна для преодоления коррупции приватизация. Именно на госпредприятиях ходят коррупционные деньги. Там или банкротят предприятия, или тратят на них миллиарды из бюджета.

"Поэтому вопрос к Министерству экономики – почему мы до сих пор не видим реальной приватизации? Которая должна дать и поступления в бюджет", – отметила Гопко.

То же самое касается сектора безопасности и управления, о чем сейчас много разговоров на фоне коррупционного скандала в оборонке. Важно реформировать и внедрить корпоративное управление, провести аудит "Укроборонпрома", отметила нардеп.

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Для преодоления коррупции в Украине нужно продолжать реформы, и не "откатываться"

Однако она убеждена – деятельность НАБУ стала для многих высокопоставленных коррупционеров неудобной. Даже несмотря на решение Конституционного суда, которое не дает доводить все дела до суда. И даже несмотря на то, что парламент захотел принять законопроект о предоставлении самостоятельности в осуществлении технических средств прослушивания по решению суда, чтобы НАБУ не зависело от других органов правосудия. То есть, мы даже создав НАБУ, не дали ему до конца быть технически эффективным, в частности, в проведении расследований против чиновников.

Важно, что антикоррупционные органы есть. Теперь главное – не допустить их дискредитации. Потому что решение Конституционного суда относительно незаконного обогащения – это тоже один из путей дискредитации. Когда детективы НАБУ нарабатывали дела, проводили расследование, а им теперь говорят – извините, коррупционеры свободны от уголовного преследования и дел суда,

– акцентировала Анна Гопко.

Важно – не скатываться в популизм. А "бить" по тем, кто влияет на решения. А неравнодушным гражданам – не опускать руки, добавили бы мы.

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Почему предотвращение важнее наказания

Директор Центра демократии и верховенства права, сопредседатель Совета РПР Тарас Шевченко считает, что наши антикоррупционные органы имеют разную степень эффективности. И НАБУ, по его мнению, является наиболее эффективным среди них. А вот от НАПК и Антикоррупционной прокуратуры есть много разочарований.

Аналитический центр Chatham House 6 марта представил свое исследование на тему "Работают ли антикоррупционные реформы в Украине?", рассказал Шевченко. Участие в исследовании принимал в том числе и главный эксперт в налоговой реформе РПР Владимир Дубровский. Он акцентировал внимание, что дальнейшие антикоррупционные изменения и лучшая модель для Украины должны идти не через наказание, а через договоренности о новых правилах, в том числе и через частичную амнистию. Ведь "нам надо смотреть вперед, а не назад".

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Мы предупреждали, что эта мысль массово не будет поддержана. Потому что у украинского общества есть запрос на наказание. Как можно простить тем, кто воровал и наживался,

– отметил Тарас Шевченко.

Действительно, украинское общество от этого устало больше всего: ждать, когда же справедливость восторжествует и будет наказан хотя бы один вор государственных денег особого крупного масштаба, "крупная рыба".

Но есть вопрос справедливости с одной стороны, и развития государства – с другой, подчеркнул Шевченко. И описанное в Chatham House является очень важным для будущего, по его мнению. Действительно, если создать эффективную антикоррупционную систему сегодня, чтобы новые чиновники и политики не имели возможности воровать – мы сможем забыть о проблеме в целом.



Наказанием крупных коррупционеров должен был бы заняться реформированный украинский суд

Кто и как будет наказывать

Однако вопрос наказания "крупной рыбы" никуда не девается. Кажется, украинцы еще не достигли того уровня просветления, чтобы просто "понять и простить".

Основательница и глава ОО "Детектор медиа", член Совета РПР Наталья Лигачева отметила, что "Майдан продолжается". Ведь многого достичь не удалось. В частности, наибольшим вызовом является судебная реформа. Она фактически провалена.

В 2014 году Джорж Сорос все время говорил, что не произойдет подлинного реформирования в стране, если не будет судебной реформы,

– напомнила Лигачева.

Анна Гопко также отметила, что для дальнейших антикоррупционных шагов требуется реформирование правоохранительных органов. Она отметила, что в ВР зарегистрировали законопроект о создании парламентского комитета по контролю над правоохранительными органами и спецслужбами. Также нужна реформа Службы безопасности Украины. Еще в июле, когда голосовали закон о нацбезопасности, предлагались поправки, по которым должны были лишить СБУ нехарактерных им свойств – контроля над организованной преступностью и борьбы с коррупцией. Тогда парламенту не удалось это воплотить в жизнь.

Поэтому сейчас на повестке дня у законодателей – реформа СБУ, реформа госзакупок по обороноспособности, парламентский комитет по надзору за правоохранителями и реформа разведки.

А в РПР наработали дорожную карту для позитивных изменений в Украине на 2019-2023 годы.

Украинскому обществу же стоит не верить "ватоСМИ", а думать, как лично каждый из нас может преодолевать коррупцию ежедневно.

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