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      Без Крыма: в столичном супермаркете продают дневники с неполноценной картой Украины – фото

      300 Читати новину українською
      В дневнике для школьников Украины изобразили без Крыма
      В дневнике для школьников Украины изобразили без Крыма / Соцсети

      Дневники продают в магазине Metro в Киеве. Неравнодушные граждане уже обращались с претензиями к администраторам супермаркета. Те извинялись и обещали убрать из продажи товар.

      Жалобы поступали еще месяц назад, в Metro обещали наказать виновных. Об этом информируют в Telegram-канале "Украина 24/7".

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      Однако товар с неполноценной картой Украины до сих пор лежит на полках супермаркета. Стоит такой школьный дневник 43 гривны.

      щоденник
      Дневник без Крыму продают в киевском Metro

      Почти месяц назад я впервые увидел в продаже такие интересные дневники на полках супермаркета. Тогда в Metro сообщили, что все дневники изъяты из продажи. "Папирус отписал" что и так знал об этой неприятности и потребовал их у дистрибьюторов для дальнейшей утилизации,
      – написал на своей Facebook-странице Владимир Бируля.

      Торговая марка Cool For School принадлежит компании "Папирус", которая является производителем, импортером и экспортером канцтоваров и товаров для офиса. Компания была основана в 1996 году, ее главный офис расположен в городе Вишневое Киевской области.

      Так о ситуации в компании писали месяц назад:

       

      Россия аннексировала украинский полуостров в марте 2014 года. Однако ни Украина, ни мировое сообщество не признают Крым российской территорией. Кроме того, аннексия Крыма считается актом российской агрессии, которую оккупанты продолжили на украинском Донбассе.

      Ситуация со школьным дневником без Крыма – не нова. Граждане фиксируют подобные случаи как в Украине, так и за рубежом.

      КАРТА БЕЗ КРЫМА: ИЗВЕСТНЫЕ СЛУЧАИ
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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости политики Новости Киева Новости Крыма
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