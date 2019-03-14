Без любимцев Путина не обойдется: как оккупанты в Крыму будут праздновать годовщину аннексии

На день аннексии представители оккупационных властей Крыма придумали ряд мер. В частности, туда с песнями и танцами поедут известные российские исполнители.

Концерт к пятой годовщине аннексии Крыма состоится в оккупированном Симферополе 18 марта, пишут "Крым.Реалии" со ссылкой на так называемое правительство оккупированного полуострова.

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Среди "гостей" – российский рэпер Тимати, "Хор Турецкого", певец Денис Майданов и группа "Любэ", симпатии к котороq не раз проявлял глава Кремля Владимир Путин.

Представители оккупационной власти подчеркивают, что эти артисты "неоднократно бывали в Крыму и полюбились крымчанам". Кроме этого, запланирован "праздничный салют".

Отметим, на прошлогодний день оккупации в 2017 в аннексированный Крым приехали представители российской эстрады Денис Майданов, Валерия, группы "Фабрика", то же "Любэ", "Градусы" и другие.

Кроме этого, в день пятилетия аннексии Крыма в Симферополе будет бесплатным проезд в общественном транспорте. Центр города полностью перекроют в связи с праздничным шествием". Оккупанты также планируют атопробег с флагами России – его проведут 15 марта.

Приехать в Крым на годовщину оккупации планирует и сам российский президент. Соответствующая поездка уже внесена в график Путина, однако точная дата его визита не указана.

Это будет уже третий визит Путина в Крым за последний период времени. Так, президент России посещал аннексированный полуостров 4 августа 2018 года. Там он посетил вечер-открытие Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

Уже вскоре после этого, 23 ноября 2018 года, Путин прилетел в Крым, чтобы обсудить тему "будущего России".

Как Россия аннексировала Крым?Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма"



На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".



Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.