Без макияжа и правильного света: Ирина Шейк призналась, что ее жизнь не идеальная

32-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая построила успешную карьеру и личную жизнь, призналась, что на самом деле все не так идеально, как это выглядит на страницах глянцевых журналов и подиумах.

Об этом сообщает издание People. По словам Ирины, она не читает новости о себе в прессе.

"Я почти ничего не читаю о себе, а когда читаю, то обычно смеюсь. У меня есть любимая семья и друзья. Забочусь о них и знаю, кто я на самом деле. Просто живу своей жизнью и не хочу быть кем-то другим", – отмечает Ирина.

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Однако фото из личной жизни Шейк старается не демонстрировать в социальных сетях.

В соцсетях я почти всегда публикую только фотографии своих работ. Там все выглядит идеально. Вы не увидите на моей странице в Instagram снимков папарацци или фото из личной жизни. Иногда слышу от людей при встрече: "А ты выглядишь иначе". Я выгляжу иначе, потому что на мне нет безупречного макияжа и не выставлен идеальный свет,

– заявила супермодель.

Кроме того, Ирина добавила, что испытывает чувство вины перед своей дочерью

"Я мама, которая всегда все проверяет и действительно строгая к себе. Я не очень хорошая, но работаю над этим", – призналась звездная мама.

Напомним, Ирина Шейк встречается с Брэдли Купером, однако пара не состоит в официальном браке. Несколько лет назад звезды начали отношения и уже в марте 2017 у пары родилась дочь Леа.