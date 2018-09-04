Без макияжа и с синяками: Маша Ефросинина показала последствия "Танцев со звездами 2018"

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая активно ведет свой блог в соцсети, показала, как она выглядит после эфира "Танцы со звездами 2018".

Маша Ефросинина поражает всех поклонников развлекательного шоу "Танцы со звездами 2018", ведь на паркет она выходит очень уверенно, да и выглядит телеведущая безупречно.

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Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 3 Вер 2018 р. о 10:40 PDT

Однако от насыщенных будней и упорных тренировок Маша Ефросинина истощается. Такую другую сторону съемок в "Танцах со звездами" она решила показать в своем блоге. Телеведущая опубликовала видео из салона, где ей делали массаж. Маша Ефросинина предстала перед подписчиками уставшей, без макияжа и, как всегда, с чувством юмора.

Раньше массаж для меня был релаксом, а теперь стал испытанием! Сперва находят забитую мышцу, затем на нее давят (так больно), что она разблокируется! И я снова огурчик! Ну, или, глядя на мою "моську" – вымоченный огурец,

– написала Маша Ефросинина.

После процедуры телеведущая еле говорила. И даже в таком состоянии Маша Ефросинина шутила по поводу своей внешности, подчеркивая, что именно так выглядит женщина-мечта.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 4 Вер 2018 р. о 12:41 PDT

Напомним, что 26 августа состоялась премьера шоу "Танцы со звездами 2018". Телеведущая Маша Ефросинина согласилась участвовать в популярном проекте. На паркет она вышла с профессиональным танцором Максимом Леоновым, с которым в течение 2 эфиров покорила зрителей отточенностью и страстными па.