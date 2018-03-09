Без макияжа и топлесс: Ирина Шейк снялась в модной фотосессии
Известная модель Ирина Шейк снялась для Vogue Germany и поделилась результатом фотосессии, автором которой стал фотограф Дэниэл Джексон.
Основная тема съемки – естественная красота. На обложке Ирина позировала без яркого макияжа и прически и на других кадрах она появилась в таком же виде.
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Ирина Шейк для Vogue Germany
Во время фотосессии Шейк оголилась и показала идеальную фигуру.
Источник: 24 Канал
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