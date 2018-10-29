Без макияжа: мамочка Ева Лонгория показала селфи с сыном

Голливудская актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", наслаждается материнством. Всего 4 месяца назад актриса родила своего первенца – мальчика Сантьяго. Заметим, что Ева быстро вышла из декрета и часто берет с собой на работу малыша.

О своем первенце Лонгория часто рассказывает в социальных сетях. Так, последнее опубликованное фото в Instagram сильно тронуло поклонников.

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Звезда "Отчаянных домохозяек" показала поклонникам селфи без макияжа, на котором она целует ножку своего 4-месячного Сантьяго.

"Эта ножка на моем лице – лучшее чувство", – подчеркнула актриса.

Ева Лонгория с сыном / Instagram



Ева Лонгория с сыном / Instagram

К слову, Ева Лонгория родила мальчика 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса от мужа Хосе Антонио Бастона.

Ева Лонгория с сыном / Instagram