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      Без макияжа: мамочка Ева Лонгория показала селфи с сыном

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      Ева Лонгория
      Ева Лонгория / GettyImages

      Голливудская актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", наслаждается материнством. Всего 4 месяца назад актриса родила своего первенца – мальчика Сантьяго. Заметим, что Ева быстро вышла из декрета и часто берет с собой на работу малыша.

      О своем первенце Лонгория часто рассказывает в социальных сетях. Так, последнее опубликованное фото в Instagram сильно тронуло поклонников.

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      Звезда "Отчаянных домохозяек" показала поклонникам селфи без макияжа, на котором она целует ножку своего 4-месячного Сантьяго.

      "Эта ножка на моем лице – лучшее чувство", – подчеркнула актриса.

      Ева Лонгория с сыном / Instagram


      Ева Лонгория с сыном / Instagram

      К слову, Ева Лонгория родила мальчика 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса от мужа Хосе Антонио Бастона.
      Ева Лонгория с сыном / Instagram

      Теги: Дети и несовершеннолетние LifeStyle Звездные мамы Ева Лонгория
      Источник: 24 канал
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