Голосование без голосования: секреты "выборов" в Луганске

Ничего кульминационного ни на самих выборах, ни после них в Луганске не произошло. Хотя никто ничего и не ждал. Процесс выборов был необходим "властям" с каким-то нашим в нем участием.

Но я знаю такое количество людей вокруг, кто устранился от своего участия в "выборах", что поневоле закрадывается мысль: кто же тогда голосовал, если только с нашей улицы ходили голосовать единицы?

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Пожилая приятельница говорит:

Я бы пошла на выборы, но пригласительного из избирательного участка мне не принесли, а куда идти голосовать, не знаю. Наверное, мне нужно пойти туда заранее с паспортом, чтобы меня восстановили в списках, а потом уже голосовать, но не пойму, куда идти.

Все дело в том, что наш довоенный избирательный участок перенесли на новое место из старого помещения, разбитого летом 2014 года. И выходит, что не каждый житель нашего района понимает, куда ему теперь идти голосовать. Да и к старому избирательному участку можно было дойти пешком, а к новому нужно ехать, так как пешком идти слишком далеко.

И уже после выборов та же приятельница говорила, что хотела пойти, но с кем-то, чтобы показали куда идти. Однако, опросив соседей на своей улице, она поняла, что идти не с кем – никто не хочет голосовать. Оно и понятно – для того, чтобы добраться и проголосовать, нужно было потратить пару часов. Но даже не во времени дело – люди стали очень пассивными. То ли все поняли, что от их голоса, решения, слова не зависит ничего, то ли поняли, что роль электората – роль статистов.

И не только на соседней улице люди были такими пассивными, это общая черта сейчас. Есть, правда, еще кое-что – многие стали говорить, что не вмешиваются в "политику", а участие в выборах, по их мнению, прямое вмешательство в политические процессы. А они, дескать, выше этого, не участвуя даже столь формально в этом формальном, по сути, процессе.



Люди просто приходили, чтоб "отметится", но не голосовали

Зная такое отношение очень многих, диву даешься, откуда были те заявленные сумасшедшие проценты проголосовавших. Да, были бабушки, еще питающие надежду на какие-то счастливые перемены, или те, кому просто симпатичен какой-то кандидат. Есть еще те, кто голосует по старой закалке, считая, что это долг каждого. Но в большинстве своем люди пассивны и очень разочарованы.

Принуждение на этих выборах было – нужно прийти на выборы и проголосовать. Заметьте, не говорили, за кого отдавать голос, а просто прийти и проголосовать. Это касалось всех бюджетников, "военных", сотрудников "правоохранительных органов".

Здесь снова вышло забавно – люди боялись "светиться" в ведомостях из-за обещанных Украиной санкций в отношении каждого, принявшего участие в выборах. И многие приходили действительно к указанным участкам, заходили в них, но не голосовали – боясь того, что не смогут выезжать на территорию Украины или получать украинские пенсии после этого.

Конечно, это было верхом иронии – приходить, чтобы отметиться у начальства, но не голосовать, чтобы продолжать жить здесь, получая какие-то выплаты там. И дешевые куры, овощи или яйца здесь совсем ни к чему...

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