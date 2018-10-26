Без Месси и Роналду: новый формат "эль-классико" между "Барселоной" и "Реалом"

Самое интересное противостояние в футболе "Барселона" – "Реал" уже никогда не будет прежним. Это было ясно после того как Криштиану Роналду перешел в "Ювентус". А потом еще и "Барселона" из-за травмы потеряла Месси – в середине первого тайма матча против "Севильей" он сломал руку. Так что на этот раз El clasico пройдет без Месси и Роналду – впервые с 23 декабря 2007 года.

Впрочем, матчи команд такого уровня все равно остаются максимально интересными для болельщиков. Кстати, если учитывать все турниры, то для "Барселоны" и "Реала" это будет уже 238 встреча 95 побед у мадридцев и 93 у каталонцев при 49 ничьих. В этих играх чаще забивали "галактикос" – 401 гол против 387 у "Барсы".

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Футболисты "Реала", оставшиеся без звездного тренера Зинедина Зидана, в этом сезоне разочаровывают своих болельщиков. В чемпионате Испании команда идет на седьмой позиции, а статистика четырех предыдущих матчей Примеры выглядит так: 3 поражения, 1 ничья, 1 забитый и 6 пропущенных мячей. В такой ситуации главного тренера "Реала" Хулена Лопетеги могут уволить в любой момент. В прессе активно ходят слухи, что боссы сливочных уже готовят предложение итальянскому экс-наставнику "Челси" Антонио Конте. В будущем "эль классико", по мнению аналитиков Parimatch, преимущество у каталонцев – 47% на победу против 29% у "Реала".

"Жаль, что в этот раз мы не увидим ни Месси, ни Роналду. Дерби теряет свою изюминку. Да и "Реал" сейчас не в лучшем состоянии. Для Хулена Лопетеги каждый матч – решающий и может стать последним во главе команды. Хотя, одной победой над принципиальным соперником, да еще и в его логове, мадридцы могут многое изменить. Пока же у "галактикос" нет ни игры, ни результата. "Барселона" справилась красиво с "Тоттенхэмом" и "Севильей", но там как раз Месси показал , что он значит для каталонцев. Без него команда – как торт без вишенки. Впрочем, даже без аргентинца перевес на стороне "Барселоны". Посмотрим, как возьмут на себя роль лидера Суарес и Коутиньо. Ведь надо и без Лео учиться играть", – дал свой прогноз на матч футбольный эксперт Сергей Нагорняк.

Напомним, матч "Барселона" – "Реал" состоится в воскресенье, 28 октября. Начало матча в 17:15.