Без наказания за обогащение: как теперь бороться с коррупцией в Украине

Конституционный суд Украины фактически оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников тем, что отменил уголовную статью о незаконном обогащении. Почему так произошло и что нужно для эффективной борьбы с коррупцией – разбирался 24 канал.

Что именно решил Конституционный суд?

12 декабря 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение. С полным текстом решения суда можно ознакомиться здесь.

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В уголовной статье сказано, что если госслужащий не может подтвердить законность приобретения своих активов, то может быть лишен свободы. В суде объяснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".

Статью в Украине ввели в 2015 году и она была одним из требований Евросоюза по исполнению Плана действий для введения безвизового режима. А еще было одним из обязательств Украины перед МВФ.

Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Почему всех так возмутило это решение?

Потому что оно притормозило и без того крайне слабую борьбу с коррупцией. Как объяснили общественные активисты по инициативе "Реанимационный пакет реформ", это решение может означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.

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Такое решение Конституционного Суда приведет к закрытию не менее 50 дел относительно вероятного незаконного обогащения топ-чиновников, которые сейчас расследует Национальное антикоррупционное бюро, а также к закрытию производств по всем делам, которые сейчас слушаются в судах. Более того, все субъекты е-декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы, полученные в течение последних двух с половиной лет, после введения в действие ответственности за незаконное обогащение в действующей редакции,

– отметили они в своем заявлении.

При этом активисты также отметили, что решение о неконституционности этой статьи Уголовного кодекса будет иметь обратное действие во времени. Таким образом, вполне законными могут оказаться состояния чиновников, стоимость которых на миллионы гривен превышает официальные доходы этих государственных служащих.

Юрист Анна Маляр на своей странице в Facebook даже подробно расписала, кто теперь может свободно дышать и не бежать из Украины, даже если безумно обогатился на своей должности:

Президент Украины, председатель Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместитель, премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр Украины, вице-премьер-министры Украины, министры, другие руководители центральных органов исполнительной власти, не входящие в состав Кабинета министров Украины, и их заместители, председатель Службы безопасности Украины, генеральный прокурор, председатель Национального банка Украины, председатель и другие члены Счетной палаты, омбудсмен, председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым, председатель Совета министров Автономной Респ блики Крым; Народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские головы; Государственные служащие, должностные лица местного самоуправления; Военные должностные лица Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и других образованных в соответствии с законами военных формирований, кроме военнослужащих срочной военной службы, курсантов высших военных учебных заведений, курсантов высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, курсантов факультетов, кафедр и отделений военной подготовки; Судьи, судьи Конституционного Суда Украины; председатель, заместитель председателя, члены, инспекторы Высшего совета правосудия; должностные лица секретариата Высшего совета правосудия; председатель, заместитель председателя, члены, инспекторы Высшей квалификационной комиссии судей Украины; должностные лица секретариата этой комиссии; должностные лица Государственной судебной администрации Украины, присяжные (во время выполнения ими обязанностей в суде); Лица рядового и начальствующего состава государственной уголовно-исполнительной службы, налоговой милиции, лица начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины; Должностные и служебные лица органов прокуратуры, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, дипломатической службы, государственной лесной охраны, государственной охраны природно-заповедного фонда, центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной налоговой политики и государственной политики в сфере государственного таможенного дела; Члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции; Члены Центральной избирательной комиссии; Полицейские; Должностные и служебные лица других государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым; Члены государственных коллегиальных органов.

Директор НАБУ Артем Сытник добавил, что это означает, что все расследования, которые проводились по этой статье, фактически не имеют сейчас никакого значения.

Повлияло ли это решение на уже существующие производства?

Председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире одного из каналов сообщил, что за весь период работы САП и НАБУ было открыто 106 производств по статье о незаконном обогащении. 37 производств были закрыты, 4 – направлены в суд с обвинительными актами, а еще 65 до сих пор расследуются. Холодницкий не согласен с заявлениями о том, что статья о незаконном обогащении лишает подозреваемых права на презумпцию невиновности.

37 производств закрыто именно потому, что презумпция невиновности была применена прокурорами и детективами. Поэтому я утверждаю: не было никакого бремени доказывания на фигурантах дела,

– подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, почти 30 народных депутатов из разных фракций могли стать фигурантами уголовных расследований относительно незаконного обогащения. Сейчас это стало невозможно, так как Конституционный суд отменил соответствующую статью Уголовного кодекса. Кроме народных депутатов, фигурантами дел о незаконном обогащении должны были стать министры, их заместители и руководители ОГА.

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Что было не так с этой статьей?

Руководитель отдела верховенства права Координатора проектов ОБСЕ в Украине Александр Водянников объяснил 24 каналу, что решение КС о неконституционности статьи 368-2 не стало неожиданностью. По его словам, еще при рассмотрении изменений в этом положения в 2015 году Главное юридическое управление парламента указывало на риски неконституционности таких изменений.

Второй важный момент, который следует иметь в виду: КСУ признал неконституционной формулировку статьи 368-2 Уголовного кодекса, а не само понятие и возможность установки в национальном законодательстве преступления незаконного обогащения,

– подчеркнул он.

Водянников также подчеркнул, что это положение в окончательном виде было сформулировано таким образом, что делает его ни эффективным, ни соответствующим международным стандартам.

Детали этой статьи таковы, что она касается только:

– приобретения в собственность активов в значительном размере и

– отсутствия доказательств законности оснований приобретения таких активов.

Примечание к этому положению разъясняет, что под активами в значительном размере в этой статье понимаются деньги или другое имущество, а также доходы от них, если их размер (стоимость) превышает одну тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан.

Таким образом, для привлечения лица к ответственности за этим положением следует доказать, что, во-первых, активы были приобретены в собственность, а во-вторых, основания приобретения являются незаконными.

Вместо того, чтобы охватить все случаи приобретения прав на активы законодатель по существу установил уголовную ответственность за неправильно оформленное незаконное обогащение. Представим себе коррупционера, который за приобретенные нечестным путем деньги покупает себе дом и оформляет все необходимые по закону документы на это имущество. В таком случае это имущество не подпадает под действие этой статьи. Или еще более распространена практика: чиновник покупает такое имущество, но оформляет его на родственников, дедушку, бабушку или даже юридическое лицо,

– сказал он, отметив, что под редакцией статьи такая практика также не подпадает под его действие: чиновник же не получил в собственность эти активы.

Водянников также сделал вывод, что по смыслу статьи 368-2 в Уголовном кодексе не было преступления незаконного обогащения в смысле статьи 20 Конвенции ООН против коррупции. "Из этого следует другое умозаключение: статья 368-2 изначально была сформулирована таким образом, что делает ее юридическим курьезом", – добавил эксперт.

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Какой должна была быть статья о преступлении незаконного обогащения?

Не такой, как предлагает Президент Петр Порошенко. Из-за отмены Конституционным судом уголовной ответственности за незаконное обогащение он 28 февраля подал в Раду свой законопроект. Его документ якобы должен уголовную ответственность вернуть. Однако, как говорят в Центре противодействия коррупции, предложенный Порошенко вариант хуже, чем введенная при Януковиче норма о незаконном обогащении.

Как объяснил 24 каналу Водянников, правильная статья должна была касаться не только собственности, но прав вообще. "Есть отдельные случаи, когда недобросовестные чиновники декларируют ничтожные доходы, а пользуются машинами, домами, яхтами, которые формально принадлежат родственникам, дедушкам, бабушкам, каким-то юридическим лицам", – подчеркнул он.

Во-вторых, по его словам, бремя доказывания состава преступления должно быть четко возложено на сторону обвинения.

В-третьих, для обеспечения неотвратимости наказания ответственность должна быть распространена на лиц, которые в течение определенного периода времени в прошлом имели статус лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. То есть такая ответственность должна применяться к лицам, которые освободились от должностей, скажем, в течение пяти лет после их увольнения,

– подчеркнул специалист.

Что делать, чтобы борьба с коррупцией не откатилась назад?

Руководитель отдела верховенства права Координатора проектов ОБСЕ в Украине отметил, что для этого необходима ревизия и срочное устранение "законодательных мин" в нашем антикоррупционном законодательстве. Скандальная статья, отменена КСУ, является не единственной, где такие "мины" заложены и сейчас они начинают срабатывать.

Кроме правильно сформулированной статьи о преступлении незаконного обогащения, нужно также запустить Высший антикоррупционный суд, который образуется сейчас при участии Общественного совета международных экспертов среди иностранцев с безупречной репутацией и авторитетом, что были номинированы международными организациями.

Кроме того, по словам Водянникова, стоит навести порядок в отношениях между НАБУ и САП, а также перезагрузить систему электронного декларирования состояния лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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