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      Без окон, с дырявым потолком: харьковчанке с детьми приходится жить в квартире, которую сжег муж

      35 Читати новину українською

      В Харькове женщина с четырьмя детьми вынуждена жить в сгоревшей квартире без окон, с дырявым потолком и закопченными огнем стенами. Жилье поджег бывший муж, и уже полгода семья бедствует в остатках человеческого жилья. Пропиариться на семье и наобещать ремонт уже успела партия одного из кандидатов в Президенты. А помогают выжить семье благотворители и пожертвования горожан.

      За 3 месяца после пожара женщина с 4 детьми была вынуждена вернуться в сгоревшую квартиру. 

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      Еще в июле 2018 ее бывший муж поджег квартиру.

      Запил и побил меня с мамой. Мы ушли из дома с одной сумкой вещей на всех нас. И за три дня все вынес отсюда и затем поджег,
      – рассказала мать четырех детей Инна Логачева.

      Сейчас поджигатель лечится в психиатрической больнице, а Инна ютится с детьми в одной комнате. Остальная часть квартиры разрушена: уничтожен пол и дырявый потолок. Работать Инна сейчас не может. Младшей дочери 2 года, она часто болеет. Собрать на ремонт своими силами просто не в состоянии. Что может – чинит самостоятельно.

      Жінка в Харкові живе у згорілій квартирі
      Семья живет в одной комнате

      Жінка в Харкові живе у згорілій квартирі логочевиОстальная часть квартиры разрушена огнем

      Жінка в Харкові живе у згорілій квартирі логочеви
      Потолки в дырах, стены закопчены

      Жінка в Харкові живе у згорілій квартирі логочеви
      Окна вообще отсутствуют

      Погорельцы обращались за помощью. И даже попали в предвыборный капкан. Партия одного из кандидатов в Президенты просто воспользовалась трудностями семьи для пиара. На камеры пообещали ремонт, а принесли пакет с продуктами. Сейчас Инне с детьми помогает благотворительный фонд. Волонтеры запустили сбор денег в соцсетях.

      И уже есть положительный результат. Мы собрали определенную сумму. Сейчас планируем заменить все окна. Помочь людям с электричеством. Помочь возобновить поставки газа,
      – отметил соучредитель "Благотворительного фонда "С сердцем к детям" Владимир Сиденко.

      Сейчас семья больше всего нуждается в стройматериалах, чтобы как можно быстрее избавиться от закопченных стен.


      Сообщение на странице "Благотворительный фонд "С сердцем к детям" в Facebook

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Пожар Волонтеры Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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