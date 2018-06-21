"Без перерыва и еды": в Киеве провели необычную акцию в поддержку политзаключенных

Пианист Майк Кауфман-Портников обязался сегодня установить рекорд Украины 12-часовым исполнением государственного гимна в 72 вариациях на поддержку 72-х украинцев, заключенных за российской решеткой.

Пианист надеется, что музыка станет одним из толчков, который повлияет на освобождение и возвращение заключенных по политическим мотивам украинцев.

У меня появилась идея таким образом присоединиться, потому что люди сидят за решеткой, потому что сегодня всемирный день музыки, ибо есть гимн Украины, который может их оттуда как-то освободить. Я на это надеюсь, по крайней мере,

– сказал Портников.

Акция единства "Музыка без оков" началась на Майдане Незалежности в 10 утра. Возле белого рояля – стенд с изображениями украинских политзаключенных, которые голодают в кремлевских застенках.

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"12-часовое путешествие покажет красоту и одухотворенность украинской нации"

"Игра на рояле будет иметь больше влияния, чем акции и митинги, которые просто возмущают людей, и те уже искаженно воспринимают ситуацию. Это культурная возможность не просто митингами, а музыкой пленить людей и поднять вопрос пленников. Утром подошла девушка, которая не знала о заключенных, никогда не слышала фамилию "Сенцов". Но человек узнал, поняла и стояла рядом час. Кое-кто сидел на рюкзаках или на земле и наслаждался музыкой", – говорит волонтер Дарья.



"Это культурная возможность привлечь внимание к вопросу пленников"

Книга рекордов Гиннеса Украины подтвердила готовность зафиксировать самый длинный рекорд исполнения одной композиции.

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"Все идет замечательно, по плану. Майк выступает уже 8 часов", – говорит наблюдатель Елизавета Боровцова.