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      Без писем и в холодной камере: Россия удерживает моряка Терещенко в нечеловеческих условиях

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      Владимир Терещенко – старший матрос рейдового буксира "Яны Капу", который захватила Россия
      Владимир Терещенко – старший матрос рейдового буксира "Яны Капу", который захватила Россия / Фото из открытых источников

      Россия удерживает военнопленного моряка Владимира Терещенко в холодной камере старого СИЗО "Лефортово". Также парню не передают писем от родных.

      Как написала адвокат парня Анастасия Георгиевская, пленного моряка Терещенко удерживают в старом корпусе СИЗО, где даже нет горячей воды. Камера, в которой находится украинец, имеет в стенах дыры и чрезвычайно холодная. Пленный просил, чтобы его перевели в другую камеру, однако его просьбу никто не взял во внимание.

      Читайте также: Агрессия Кремля на Азове: тяжело раненного моряка Сороку решили перевести в другое СИЗО

      К тому же, Терещенко не передали ни одного письма от родных, хотя родственники и друзья пишут парню регулярно.

      Пока ни одного письма он не получил, хотя его родственники и друзья пишут ему 1-2 раза в неделю. От него сестра получила только одну открытку, хотя он написал уже 4,
      – сообщила адвокат.

      Также у моряка начали болеть зубы. По мнению адвоката, проблемы со здоровьем у парня возникли из-за стресса, противной московской воды и экологии, а также из-за ужасных тюремных условий. Украинский пленник написал заявление на медицинский осмотр и пытается добиться права на звонок к маме, ведь при задержании ему не дали этого сделать.

      Еще Владимир волнуется за собаку Джесси с рейдового буксира "Яну Капу". Она осталась на судне после того, как моряков захватили в плен, сейчас ее судьба неизвестна.

      Почему украинские моряки оказались в российском плену?25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После инцидента украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.

      хроника событий 
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Тюрьма СІЗО Новости России
      Источник: 24 Канал
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