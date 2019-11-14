Без помощи США Зеленский был бы значительно слабее в переговорах с Россией, – Тейлор

Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор заявил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского в переговорах с РФ и на поле боя была бы значительно слабее, если бы Соединенные Штаты отозвали военную помощь.

Об этом Тейлор рассказал во время общественных слушаний в Конгрессе по импичменту американскому президенту Дональду Трампу, сообщает "Общественное".

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Президент Зеленский был очень заинтересован в поддержке США, это правда. И в военной помощи, и в политической поддержке,

– отметил дипломат.

Кроме этого Тейлор добавил, что слабая позиция Зеленского обусловлена ​​отсутствием американских денег могла бы спровоцировать очередной этап агрессии России в отношении Украины.

Россия всегда ищет уязвимых мест, и она прекрасно знает, что Соединенные Штаты поддерживали Украину. Едва РФ почувствует, что поддержка сократилась или исчезла, они воспользуются таким выгодным положением,

– сказал Тейлор.

К слову, недавно заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лаура Купер заявила, что администрация Трампа действительно планировала разморозить военную помощь для Украины в обмен на заявление украинской власти о расследовании против Байден.

Что известно о скандале с американскими деньгами для Украины?

В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине и заморозил деньги, которые в США уже приняли выделить (говорится о 250 миллионах долларов).

Впоследствии Трамп объяснял, что хотел лишь убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам Штатов.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине.

Однако в Пентагоне заявили, что не знают, успеют ли использовать эти деньги должным образом – потому что 30 сентября в Штатах завершается фискальный год.



Военная помощь США Украине за последние годы / Инфографика 24 канала