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Без права на донорство: почему врачи не разрешают сдавать кровь здоровым людям

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Майя Фролова хотела стать донором крови, но получила отказ. Она не имеет инфекционных заболеваний и ведет здоровый образ жизни. Помешал врожденный диагноз – детский церебральный паралич.

С детства девушка болеет ДЦП и с помощью любительских роликов рассказывает о своей жизни. Случай, который произошел с ней в городском центре крови, она не смогла оставить без внимания.

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Врачи сразу встретили особого донора не слишком приветливо. Они не стали проверять ее кровь на пригодность для переливания. А сразу пригласили в кабинет – поговорить.

Что с вашими ногами? – первый вопрос. Я говорю ничего у меня действительно с ногами ничего, потому что ДЦП – это не когда болит нога, а это, когда в мозг не поступает сигналы и ты не можешь двигать какой-то частью тела,
– рассказала видеоблоггер Майя Фролова.

Именно из-за ДЦП у Майи и отказались брать кровь. Врачи уверяли Майю, что она не может быть донором, потому что ее кровь может навредить тому, кому ее переливать. В Законе о медицинском обследовании доноров есть перечень заболеваний, по которым запрещают сдавать кровь. ДЦП в этом списке нет.

Однако предписание: если у донора есть заболевания, которое не указано в списке, то решение о его допуске к переливанию принимает врач. Майе же этого не объяснили, а просто отправили домой. Пренебрежительное отношение врачей возмущает девушку.

Много лет мне говорили: ну вы болеете, вас надо подлечить, но вы только не нервничайте. То есть знаете все вокруг здоровы, а я – психически больная. То есть сами врачи не разграничивают психические и физические заболевания. Это очень грустно,
– отметила видеоблоггер Майя Фролова.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины Новости Киева Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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