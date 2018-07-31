Без России, но с украинским Крымом: соперник "Мариуполя" выпустил футболку к матчу в Украине
Шведский "Юргорден" в четверг, 2 августа, сыграет матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против "Мариуполя". Матч состоится в Одессе, и к этой игре в клубе выпустили специальные футболки.
Читайте также: "Мариуполь" на выезде сыграл вничью с "Юргорденом" в матче Лиги Европы
На одной из них размещен герб клуба и надпись "Стокгольм" на украинском языке. На еще одной футболке изображена карта Европы. Вот только России место на этой карте не нашлось.
Читайте также: Стал известен возможный соперник "Мариуполя" в квалификации Лиги Европы
Напомним, матч между "Мариуполем" и "Юргорденом" состоится в Одессе в четверг, 2 августа на стадионе "Черноморец". Начало в 20:00 часов.
Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
"Зенит" возглавил турнирную таблицу17 апреля 2011 , 16:08
Сборная Чехии вышла вперед в теннисном противостоянии с аргентинцами16 сентября 2012 , 14:53
"Галатасарай" включился в борьбу за Бензема13 октября 2013 , 20:35
Сколари видит заговор против Бразилии, Беккенбауэр просит Нойера не летать2 июля 2014 , 16:51