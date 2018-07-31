12:28
31 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
29°C 20°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе
Вєсті Кремля
21:35, 30 июля
Вести.UA. Крестный отец: перезагрузка. Богословы и Богословская
Вєсті.UA
20:44, 30 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Без России, но с украинским Крымом: соперник "Мариуполя" выпустил футболку к матчу в Украине

54 Читати новину українською
Игроки "Юргордена"
Игроки "Юргордена"

Шведский "Юргорден" в четверг, 2 августа, сыграет матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против "Мариуполя". Матч состоится в Одессе, и к этой игре в клубе выпустили специальные футболки.

Читайте также: "Мариуполь" на выезде сыграл вничью с "Юргорденом" в матче Лиги Европы

На одной из них размещен герб клуба и надпись "Стокгольм" на украинском языке. На еще одной футболке изображена карта Европы. Вот только России место на этой карте не нашлось.

Читайте также: Стал известен возможный соперник "Мариуполя" в квалификации Лиги Европы

Напомним, матч между "Мариуполем" и "Юргорденом" состоится в Одессе в четверг, 2 августа на стадионе "Черноморец". Начало в 20:00 часов.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Лига Европы ФК Мариуполь Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
"Зенит" возглавил турнирную таблицу
 17 апреля 2011 , 16:08
Сборная Чехии вышла вперед в теннисном противостоянии с аргентинцами
 16 сентября 2012 , 14:53
"Галатасарай" включился в борьбу за Бензема
 13 октября 2013 , 20:35
Сколари видит заговор против Бразилии, Беккенбауэр просит Нойера не летать
 2 июля 2014 , 16:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук