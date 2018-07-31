Без России, но с украинским Крымом: соперник "Мариуполя" выпустил футболку к матчу в Украине

Шведский "Юргорден" в четверг, 2 августа, сыграет матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против "Мариуполя". Матч состоится в Одессе, и к этой игре в клубе выпустили специальные футболки.

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На одной из них размещен герб клуба и надпись "Стокгольм" на украинском языке. На еще одной футболке изображена карта Европы. Вот только России место на этой карте не нашлось.

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Напомним, матч между "Мариуполем" и "Юргорденом" состоится в Одессе в четверг, 2 августа на стадионе "Черноморец". Начало в 20:00 часов.

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