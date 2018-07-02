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Без серной кислоты производство на меткомбинатах Украины снизится, – директор завода

17 Читати новину українською
Серная кислота
Серная кислота / 5.ua

Ограничение ввоза в Украину серной кислоты приведет к снижению работы металлургических производств.

Об этом сообщил "Обозревателю" директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов в материале "Взлетит доллар и упадет производство: чем украинцам грозят квоты на серную кислоту".

По словам Магомедова, снижение производства кокса, где используется серная кислота, автоматически отразится на промышленности.

Надеюсь, что государство осознает: металлургическая отрасль – одна из опор украинской экономики. А мы поставляем наш кокс на меткомбинаты. Не будет у нас серы – будет снижаться производство, не сможем поставлять кокс в нужных объемах, а значит будет снижаться производство и на металлургических комбинатах,
– заявил Муса Магомедов.

Как сообщается в материале, расследование Межведомственной комиссии, которая может ввести квоты на импорт серной кислоты в Украине, инициировали два украинских предприятия "Восточный ГОК" и "Сумыхимпром".

"Введение пошлин может стать сильным ударом не только по металлургам, а и по всем украинцам. Так, примерно четвертая часть потребительской корзины – товары, которые завозятся в Украину. Если подорожание серы приведет к падению экспорта, курс гривны снизится, а рост цен на потребительские товары и продукты питания ускорится", – говорится в материале.

Кроме того, указывается, что недостаток украинской кислоты уже очевиден промышленникам, сырье поступает на предприятия с перебоями. Кроме банальной нехватки объема, существует нехватка цистерн для перевозки.

Как сообщает издание, проблемы с поставками серы в Украине начались в 2014 году. Фактически, аннексия Крыма и военные действия на Донбассе оставили подконтрольную часть страны без продукции "Крымского титана" и "Константиновского химзавода", которые обеспечивали более 50% поставок.

Теги: металургия пошлина Экспорт
Источник: 24 Канал
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