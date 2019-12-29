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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Без слез не мог смотреть, – военный о собратьях, которых оставили в плену

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      Освобожденный военный о собратьях, которых не отпустили / Фото Виталия Саранцева

      Освобожденный из плена украинский военный Ким Дуванов плакал, когда подконтрольные РФ боевики не отпустили его собратьев на обмен. Они остались в руках оккупантов.

      Ким Дуванов по прибытии в аэропорт "Борисполь" вечером 29 декабря вспомнил о собратьях, которые остались во вражеском плену, пишет ТСН.

      Важно: Как освобожденных из плена украинцев встречали в Борисполе: фото и видео

      Жив. Но есть такие, кого не отпустили. Очень жаль, что так получилось. Они очень надеялись, очень ждали. Представьте, когда последние трое суток нас собирали. Представьте, что чувствовали люди, которые ждали обмен, которые просидели там дольше, чем я. На них невозможно смотреть без слез,
      – рассказал военный.

      Сам Ким пробыл в плену более 7 месяцев. По возвращении на Родину его вместе с другими освобожденными украинцами отправят в центр реабилитации. Там их осмотрят медики.

      Как военные попали в плен боевиков? 22 мая 2019 года возле Новотроицкого Донецкой области 8 украинских военных ехали на грузовике на сверку оружия в одно из подразделений. Они ошибочно уклонились от маршрута и их захватили пророссийские боевики.

      Вместе с Дуванов боевики 29 декабря отпустили военных Геймура Александра и Пундора Бориса.

      Обмен пленными: главное

      • Об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встречи в Париже 9 декабря.
      • Начался большой обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой в ​​Донецкой области.
      • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 127 удерживаемых. Среди них скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.
      • Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет работать над новым обменом пленными, чтобы на Родину уже вернулись все пленники из России, аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.
      Обмен пленными между Украиной и боевиками: появилась реакция России
      29 декабря
      711
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Украина – Россия Украинцы в плену РФ Обмен пленными Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики
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