Без слез не мог смотреть, – военный о собратьях, которых оставили в плену

Освобожденный из плена украинский военный Ким Дуванов плакал, когда подконтрольные РФ боевики не отпустили его собратьев на обмен. Они остались в руках оккупантов.

Ким Дуванов по прибытии в аэропорт "Борисполь" вечером 29 декабря вспомнил о собратьях, которые остались во вражеском плену, пишет ТСН.

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Жив. Но есть такие, кого не отпустили. Очень жаль, что так получилось. Они очень надеялись, очень ждали. Представьте, когда последние трое суток нас собирали. Представьте, что чувствовали люди, которые ждали обмен, которые просидели там дольше, чем я. На них невозможно смотреть без слез,

– рассказал военный.

Сам Ким пробыл в плену более 7 месяцев. По возвращении на Родину его вместе с другими освобожденными украинцами отправят в центр реабилитации. Там их осмотрят медики.

Как военные попали в плен боевиков? 22 мая 2019 года возле Новотроицкого Донецкой области 8 украинских военных ехали на грузовике на сверку оружия в одно из подразделений. Они ошибочно уклонились от маршрута и их захватили пророссийские боевики.

Вместе с Дуванов боевики 29 декабря отпустили военных Геймура Александра и Пундора Бориса.