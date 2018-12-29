"Без сопротивления России не обошлось, было трудно": когда в ООН будут говорить об Украине

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что специальные дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины предварительно запланированы в Генеральной ассамблее ООН на конец февраля 2019 года.

Об этом пишет "Укринформ".

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Да, возможность назначения дебатов появилась благодаря включению осенью 2018 году к повестке дня Генассамблеи на 2019 год отдельного пункта, посвященного вопросу Украины.

Ельченко отметил, что назначенное время совпадает с годовщиной нападения РФ на Украину. Его выбрали специально, чтобы напомнить о причинах российской агрессии.

Кроме того, Ельченко сообщил, что решение о включении пункта об оккупированных территорий Украины Крыма и Донбасса "очень не нравилось российской делегации, которая изо всех сил пыталась его остановить".

Без сопротивления России не обошлось. Было трудно. Им это очень не нравилось,

– отметил постпред.

При этом он уточнил, что пока неизвестно, будут ли приниматься какие-то решения по результатам дебатов, хотя и не исключил такой возможности.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в субботу, 22 декабря, большинством голосов приняла предложенную Украиной новую "крымскую" резолюцию. Против документа проголосовали 27 делегаций. Новая резолюция осуждает зафиксированные на территории аннексированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления в регионе.



Ранее, 18 декабря, приняли резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались.