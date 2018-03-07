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"Без вас мы бы не состоялись": Кличко в своем стиле поздравил женщин с 8 марта

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Виталий Кличко поздравил женщин с 8 марта
Виталий Кличко поздравил женщин с 8 марта / klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко креативно поздравил украинских женщин с праздником 8 марта.

По этому случаю столичный мэр записал видеообращение.

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На видео он прогулялся по заснеженному городу, зашел в магазин с цветами и купил букет.

Как бы ни шел снег и ни морозило, а весна пришла! Она в этот день – в женских улыбках, цветах, теплых словах. В нашем увлечении вами, милые женщины. Вы украшаете этот мир!
– сказал Кличко, вспомнив о погоде в Украине.

По убеждению городского председателя Киева, все самые лучшие поступки мужчины делают именно ради женщин.

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"И побед достигаем благодаря вам - хорошим и душевным, мудрым и умным, нашим мамам, женам, дочерям! Вы поддерживаете, когда сложно, вдохновляете мечтать и воплощать мечты в жизнь. Без вас мы бы не состоялись! С праздником весны вас, дорогие женщины! Мы вас любим! Мира вам, счастья и улыбок судьбы!" – сказал Виталий Кличко в своем поздравлении.

Смотрите видео поздравления от Виталия Кличко с 8 марта:

Переходите по ссылке и голосуйте: Стоит ли праздновать 8 марта в Украине?

Теги: Новости политики Новости Украины 8 марта Виталий Кличко
Источник: 24 Канал
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